Lorca contará con un nuevo albergue en pocos días

Actualmente se atienden a los transeúntes en un despacho de la parroquia de San Mateos y duermen en un hostal.

El ayuntamiento de Lorca y Cáritas Interparroquial siguen trabajando, de forma conjunta, para poner en marcha, a partir de los próximos días, el nuevo albergue de transeúntes que irá ubicado en la zona de los barrios altos de la ciudad, muy cerca del lugar donde estuvo durante bastantes años, concretamente, en los bajos del antiguo depósito carcelario, según ha confirmado a esta redacción la concejal de Servicios Sociales, Fátima Mínguez. Mientras tanto, quienes utilizan dicha infraestructura, siguen siendo atendidos en hostales, con el consiguiente coste económico que ello supone, según el presidente de Cáritas, Lázaro Caballero.

El albergue de transeúntes de Lorca, situado en los sótanos de la antigua cárcel, junto a la colegiata de San Patricio, tuvo que cerrar sus puertas la pasada primavera, porque, según la valoración de los técnicos «la situación era insostenible», según ha explicado a esta redacción el presidente de Cáritas, Lázaro Caballero.

Caballero recuerda que a raíz de esa situación se encontró un espacio en la barriada de San Diego que no pudo continuar abierto ante la polémica creada por parte de algunos vecinos que consideraron que aquel no era el lugar más apropiado para llevar a cabo este tipo de servicios. Los vecinos, según Caballero, «pensaban que les causarían molestias, se movilizaron y entonces desde el ayuntamiento se consideró que no era conveniente que siguiera funcionando en ese lugar».

A raíz de la situación planteada, ayuntamiento y Cáritas han ido de la mano en la búsqueda de nuevos locales. Según el presidente de Cáritas, han «encontrado un par de sitios pero uno de ellos no reúne condiciones para la actividad que se va a llevar a cabo».

No obstante, ha señalado, «se ha encontrado otro espacio en los barrios altos, propiedad del ayuntamiento, pero seguimos pendientes de poder llevar a cabo las correspondientes obras de adecuación y rehabilitación para que pueda funcionar como albergue».

Mientras tanto, según Caballero, «a los transeúntes los seguimos alojando en un hostal y los atendemos en un pequeño despacho de la parroquia de San Mateo». Caballero reconoce que «no es la atención que queremos darle a estas personas que necesitan de un servicio personalizado, de un seguimiento a cada uno de ellos, así como de un trato y acompañamiento y acercamiento a sus sufrimientos y situaciones, algo que no podemos hacer hasta que no dispongan del lugar adecuado».

El presidente de Cáritas reconoce también que se trata de «un problema grave, porque no podemos atenderlos debidamente y además, la situación nos supone un mayor coste económico».

Según la concejal de servicios sociales, Fátima Mínguez, el nuevo albergue tiene capacidad para unas 20 personas, hombres y mujeres, con espacios debidamente acondicionados para cada uno de ellos. Mínguez considera que con esa capacidad es suficiente para poder atender la demanda que se registra en Lorca añadiendo que «aún en los días en los que se han registrado temperaturas más frías, se ha llegado a alcanzar la cifra de 20 personas que hayan necesitado asistencia en un solo día».