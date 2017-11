El PP exige el acta a los 'tránsfugas' y los califica de "chantajistas"

La ejecutiva del Partido Popular de Cieza quiere zanjar la crisis de su partido tras la salida de tres concejales más y desmiente «tajantemente» las afirmaciones de los ediles que han abandonado el PP de Cieza sin entregar su acta, al tiempo que los que califica de «tránsfugas». Así, desde el partido aseguran que la única razón por la que éstos abandonan el PP, «es la pérdida del sueldo del edil Enrique Fernández, que no ha querido aceptar la renovación de cargos derivada del último congreso local y ha anunciado su marcha justo al día siguiente de hacerse público su cese como portavoz y coordinador del grupo».

El PP de Cieza añade que «los problemas con los tránsfugas arrancan del posicionamiento de éstos ante el último congreso local, en el que los tres ediles se alinearon con la 'proto' candidatura de María José Jiménez que finalmente no llegó a presentarse por falta de avales. Tras el resultado del congreso, se comunicó al entonces portavoz Enrique Fernández, que en el marco de la democracia interna expresada por los militantes y de la normalidad institucional, se llevarían a cabo los nombramientos del nuevo portavoz y liberado, que según los estatutos del partido corresponden a la ejecutiva elegida. El mandato democrático no fue aceptado por el señor Fernández y los otros dos concejales, que desde entonces se han dedicado a transmitir mensajes de que romperían el grupo municipal si no se mantenía la liberación de Fernández, dando así un claro ejemplo de su educación y renovada manera de hacer política».

Desde el Partido Popular agregan que «a pesar de que por parte de diversos miembros de la ejecutiva se ha trasladado reiteradamente a los tres concejales, ahora tránsfugas, la intención de contar con ellos como miembros activos del grupo popular con independencia de quién ejerciera la portavocía, nos hemos encontrado con una postura absolutamente cerrada, pues en ningún caso les ha interesado hablar del trabajo político, tan solo del salario del concejal liberado». También asegura el PP que «la actitud de Enrique Fernández ha sido especialmente pesetera, ya que conocía desde este verano las decisiones de la ejecutiva local, pero se ha agarrado a su cargo hasta el último momento, para no perder ni un día de jornal».

En este sentido afirma el PP local que «son esperpénticas sus declaraciones de que abandona el partido por honor y principios, cuando ha demostrado no tener ni una cosa ni la otra, sólo apego a la liberación, dejando claro que está en política por dinero».