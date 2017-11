"Trabajaremos por Cieza como independientes"

Dos de los tres concejales que el martes anunciaron su intención de abandonar el PP y quedar en el pleno como concejales no adscritos a ningún partido, Ana Belén Corredor y Enrique Fernández, comparecieron ayer en rueda de prensa para ratificar su salida y para remarcar que «ya no militamos en ningún partido, no nos ha fichado nadie y somos concejales independientes».

Aseguraron que se van por «desavenencias» con la actual dirección del PP en Cieza y que «por encima de siglas y las personas, están los principios». «Salimos por desavenencias a nivel local, no a nivel regional, y asumimos lo que nos tenga que venir». Según los dos ediles, «cuando Juanma Molina nos llamó en 2015, adquirimos un compromiso con la ciudadanía de renovación que, sin embargo, se ha ido mermando y, por lo tanto, no hemos tenido más remedio que tomar esta decisión», apuntaron.

El PP fue el partido más votado en las pasadas elecciones obteniendo ocho concejales, dos más que la segunda fuerza, el PSOE. Pero los problemas comenzaron incluso antes, cuando la dirección regional optó por excluir de las listas a gran parte de los anteriores ediles, casi todos de la corriente ´tamayista´, y dejar en manos del nuevo líder, Juanma Molina, la elaboración de éstas.

Sin embargo, el primero en irse y entregar su acta, aduciendo razones personales, fue el propio Molina el pasado mes de abril, mientras que hace un mes hacía lo propio su segundo, Francisco Piñera, a quien todavía no ha sustituido nadie. Ahora, con la desbandada de Enrique Fernández, Ana Belén Corredor y Piedad Quijada, los populares se quedan por el momento con solo 4 ediles.

Aseguran que, como concejales independientes, seguirán «defendiendo los intereses de Cieza», aunque desconocen como funcionarán y si se les dotará de medios municipales (voz en los plenos, dependencias, funcionario de empleo o concejal liberado).

Fuentes del equipo de Gobierno han explicado a esta redacción que se trata de una situación nueva que jamás se había dado antes en el Ayuntamiento de Cieza y que, por lo tanto, habrá que estudiarla.