Desbandada en el PP de Cieza

El PP de Cieza se ha roto. A las dimisiones del que fuera cabeza de lista, Juanma Molina (el pasado mes de marzo), y su segundo, Francisco Piñera (hace apenas un mes), hay que sumar ahora la salida de sus filas de otros tres ediles, Enrique Fernández, Ana Belén Corredor y Piedad Quijada. Pero al contrario que sus predecesores, éstos no entregan su acta de concejal, por lo que seguirán estando en el pleno como ediles no adscritos a ningún partido. La desbandada deja el PP con solo 4 de los ocho concejales elegidos tras la selecciones de 2015, ya que todavía no se ha incorporado ningún edil en sustitución del dimitido Piñera.

Enrique Fernández, que actuó este martes como portavoz, señaló que se van por estar "en total desacuerdo con la actual dirección del PP, de Cieza", que dirige Fernando Tamayo, hijo del anterior alcalde popular Antonio Tamayo. Además, reprocha que esta ejecutiva, que fue elegida hace dos meses por mayoría de los afiliados al partido, "no apuesta por el espíritu de renovación con el que el PP se presentó, con Juanma Molina a la cabeza, a las pasadas elecciones".

Según ha señalado el ya ex concejal popular, "próximamente ofreceremos una rueda de prensa en la que informaremos de manera más detallada de todo lo ocurrido".

Las desavenencias internas en el PP de Cieza vienen de largo. Y es que la ´vieja guardia´ nunca vio con buenos ojos que el PP local renovara por completo sus listas en el año 2015 (una decisión impuesta por Murcia), apartando prácticamente a todos los militantes de base del denominado sector ´tamayista´. Desde entonces, se han venido sucediendo los enfrentamientos internos con reuniones "muy tensas ", según informan fuentes populares a las que ha tenido acceso esta redacción. Además, estas mismas fuentes responsabilizan directamente a la dirección del partido en Murcia de la situación por estar "más pendiente de imputaciones y de juzgados que de arreglar todo este desaguisado".

El actual presidente del partido ha salido al paso de las acusaciones de los tres concejales afirmando que "el verdadero detonante de la salida de estos tres compañeros llega tras la decisión de la ejecutiva de cambiar al portavoz y al concejal liberado (el que cobra), dándose la circunstancia de que es uno de ellos".

Además, Tamayo ha subrayado que la reuniones "se han venido desarrollando con normalidad hasta que se anunciaron los cambios de portavoz y coordinador del grupo, ya que pensábamos que en esta segunda parte de la legislatura había que dar un cambio y buscar otro perfil de oposición".

Por último, el presiente local del partido recordó que ultimo congreso que celebró el partido "supuso una renovación del 95 por ciento de la ejecutiva, con personas de todos los ámbitos de la sociedad ciezana y una media de edad de 42 años".