Calasparra 'se mueve' contra el cáncer de mama en su III marcha

Calasparra se inundaba ayer de rosa por una gran causa, conseguir fondos para la investigación del Cáncer de Mama. Un millar de personas participaban en la III Marcha convocada por 'Calasparra se mueve', en colaboración con el Ayuntamiento.

Como en anteriores ediciones, cuando la marea rosa pasó por la fuente del Arrocero una de las componentes de 'Calasparra se mueve' se alzó a lo alto de la estatua que representa a todos los calasparreños para ponerle la camiseta de la marcha. Los primeros dorsales fueron para quienes luchan día a día y que no cederán a la enfermedad.

Tras la marcha, se leyó un manifiesto donde se pidió una mejora en la legislación laboral para la gente que padece está enfermedad, así como la mejora de las necesidades del paciente en aspectos personales.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando Maite contó su testimonio. El año pasado fue el dorsal número 1, estaba en pleno tratamiento y apenas pudo realizar los últimos metros, pero explicó que « hoy por hoy gané la batalla», aseveró.

Además, recordó cómo conoció el diagnóstico, «el día que acudí al hospital esperando que me dijeran, después de un resultado negativo, que lo que tenía no era nada importante e iba acompañada de mi hija», matizando que «no pude ni permitirme el lujo de venirme abajo, ni tan siquiera de llorar, tenía a mi hija al lado, mirar su cara de preocupación con tal solo 14 años me hizo sacar toda la fuerza y positividad que nunca pensé que podía tener».

También hubo un recuerdo para aquellas personas que en algún lugar del viaje se bajaron del tren, no porque les faltara las ganas de vivir y la fuerza para luchar, sino porque la enfermedad fue más traicionera.