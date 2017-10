IU se replantea sus relaciones con el PSOE por la crisis de Moratalla

Diego Conesa ya tiene la primera crisis a la que hacer frente cuando apenas lleva una semana como secretario general del PSRM. La dirección regional de Izquierda Unida y los grupos municipales que tiene en los ayuntamientos de la Región han dirigido una carta a los socialistas en la que «instan» a desautorizar públicamente al alcalde de Moratalla, Jesús Amo, por haberle retirado las competencias a los concejales de IU tras sus desavenencias con su líder, Candi Marín, quien fue alcaldesa en la primera parte de la legislatura gracias al pacto entre ambas formaciones.

Izquierda Unida no amenaza directamente con romper los pactos que permiten al PSOE gobernar actualmente una serie de ayuntamientos de la Región, pero sí advierte de que las relaciones entre ambos partidos quedarán muy dañadas de cara el futuro si no se reconduce la situación en el municipio del Noroeste. «Expresamos nuestro temor a que las consecuencias que, sin duda, se derivarán de mantener esta ruptura en Moratalla, puedan suponer un precedente negativo que dificulte futuros acuerdos en distintos ámbitos necesarios para construir gobiernos de progreso en la Región que puedan desplazar al Partido Popular de las alcaldías de muchos ayuntamientos en 2019», señala la carta, augurando a los socialistas que necesitarán de sus votos para seguir gobernando tras las elecciones. «La coyuntura política a corto y medio plazo exige de todos los agentes políticos aprender a gestionar la confluencia de minorías para constituir gobiernos de cambio, y ello es necesario hacerlo desde el máximo de los respetos a todas las formaciones confluyentes».

En la misiva, los ediles y dirigentes de IU (Candi Marín, además, coordina la formación a nivel regional junto a José Luis Álvarez Castellanos) mostraron su «rechazo absoluto» a la «deslealtad» que consideran que ha cometido el alcalde de Moratalla, que hacen extensiva a todo el PSRM por su «silencio» ante esta crisis. «Este hecho pone en peligro la posibilidad de gobiernos progresistas en esta Región», insiste IU. «En este sentido, IU-Verdes exige a los socialistas «que trate los acuerdos pactados con el respeto y la lealtad que el compromiso con la ciudadanía que vota cambio merece», instando al PSOE «a hacer un ejercicio de responsabilidad política, que ambas organizaciones debemos mostrar para superar una situación que, sin duda, puede marcar un antes y un después en las relaciones entre ambas formaciones», concluye la carta.

Según fuentes de Izquierda Unida en la Región, desde el pasado junio de 2015 la formación participa de alguna forma en gobiernos con los socialistas en Totana, Moratalla, Cieza, Fortuna, Águilas, Calasparra, Molina de Segura y Santomera. Asimismo, el PSOE dpende de IU para poder aprobar iniciativas en los plenos en Alhama de Murcia (donde el alcalde es el propio Diego Conesa), Bullas, Mula, Caravaca de la Cruz, La Unión y Jumilla, según fuentes de IU.

La carta, sin embargo, no ha causado demasiada preocupación en el PSRM-PSOE. La nueva dirección está todavía aterrizando. No obstante, los socialistas se reunieron ayer para analizar la relación con Izquierda Unida en los municipios en los que gobiernan juntos, para concluir que, con la excepción de Moratalla, «la relación es muy buena, los acuerdos de gobierno están funcionando bien y la colaboración no solo va a continuar, sino que se va a intensificar en el futuro», declaró a este diario el nuevo secretario de Política Municipal de la Ejecutiva regional de Diego Conesa, Alfonso Martínez Baños.