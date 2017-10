Investigan el entorno del joven que fue hallado maniatado en la autovía

Nadie pidió un rescate por él. Según su testimonio, estuvo retenido contra su voluntad unas horas: desde que bajó a sacar la basura hasta que a las siete de la mañana lo vieron los conductores que transitaban por la RM-1.

La Guardia Civil investiga qué le pasó al hombre que el pasado jueves fue encontrado tirado en un arcén de la autovía, a la altura de San Javier, atado de pies y manos y encapuchado.

Según confirmó ayer un portavoz oficial del Cuerpo, el asunto no se investiga como secuestro, ya que no se llegó a solicitar dinero a cambio de la libertad de la víctima, un joven de 30 años de edad. En todo caso, se investigaría como detención ilegal.

La Benemérita ahonda en el entorno del chico en busca de pistas para trata de esclarecer quién o quiénes estarían detrás del episodio. En el día de ayer, aún no se habían practicado detenciones relacionadas con el caso.

La víctima fue llevada en ambulancia al hospital de Los Arcos. Allí fue atendido por contusiones y al poco dado de alta a su domicilio, indicaron fuentes de la Consejería de Salud de la Región.

La víctima dijo a la Policía Local de San Javier (primer Cuerpo que acudió al lugar y auxilió al hombre, consciente en todo momento) que le habían dado una paliza, aunque no facilitó más datos sobre sus supuestos captores. La investigación sigue abierta.

Un joven de 30 años de edad, que responde a las iniciales J. G. F., fue encontrado el jueves por la mañana atado de pies y manos y tirado en el arcén de una carretera, informaron fuentes cercanas a la investigación. Ocurría a las siete de la mañana, hora a la que llegaban los primeros avisos. Varias personas que transitaban por la autovía de San Javier (por la RM-1, a la altura de El Mirador) alertaban de que habían avistado a una persona en el lateral de la calzada. Algunas personas indicaban que esta persona se hallaba inconsciente.

Al lugar se desplazaron agentes de la Policía Local de San Javier, que encontraron al joven. Además de estar atado con bridas de plástico, en manos y pies, estaba encapuchado. Según su testimonio, fue secuestrado por unas personas que viajaban en coche. Esto ocurrió, siempre según su relato, el miércoles por la noche, cuando bajó a sacar la basura.

El hombre se encontraba vestido y, según testigos presenciales, no presentaba lesiones aparentes. No obstante, y a petición de los policías municipales, hasta el lugar se desplazó una ambulancia, cuyos sanitarios lo atendieron in situ y luego lo llevaron al hospital de Los Arcos, con el fin de someterlo a un examen más exhaustivo y comprobar su estado de salud.

La víctima sostuvo a la Policía que le habían dado una paliza, aunque no facilitó más datos. La Policía Local comunicó el caso al Instituto Armado, que se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer qué pasó con este joven.