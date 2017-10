Hallado vivo el hombre de 87 años desaparecido en Cehegín

Está vivo. Lo encontraron a primera hora de la tarde de hoy en un invernadero de la zona de campo, en concreto en uno que está justo detrás del tanatorio. Se llama José Pallarés, tiene 87 años de edad y se le perdió la pista ayer, viernes, por la tarde, en Cehegín. Desde entonces, se le buscaba. Dos helicópteros (el de Guardia Civil y el del 112) se turnaban para tratar de avistarlo desde el aire. También han ido a la zona la Unidad Canina de Protección Civil, desplazada desde Cartagena, y agentes de la Policía Local.

Tras ser encontrado por los municipales, una ambulancia de Protección Civil se desplazó al invernadero donde se había refugiado el hombre. Sanitarios le atendieron in situ y confirmaron que su estado de salud es bueno: no tiene lesiones aparentes. No obstante, y debido también a su avanzada edad, el señor fue llevado en ambulancia hasta el hospital de Caravaca de la Cruz, con el fin de que se le haga un chequeo más a fondo.

Cuando se le perdió el rastro, José llevaba pantalón marrón, chaqueta gris, boina y bastón.

Según ha explicado el jefe de la Policía Local, Manuel Fernández, la búsqueda se estuvo realizando en la vía verde y La Hoya del Río. A este paraje solía bajar a diario José porque tenía una casa de huerta.

Alrededor de 70 personas, entre profesionales y allegados, participaron en la búsqueda, que ha tenido final feliz. Fueron efectivos de Protección Civil de Cehegín quienes dieron con él.

Al parecer, el hombre tendría problemas de orientación. Sus familiares explican que suele salir por el campo a coger caracoles.