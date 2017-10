Muere al caerle encima el tractor que conducía en Águilas

Servicios de Emergencias no han podido salvar a un hombre de 36 años de edad que ha muerto al caerle encima el tractor que conducía en una finca del paraje Castillo de Chuecos, en el municipio de Águilas, según han informado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.

El 112 recibía una llamada informando del accidente a las 9.56 horas, indicando que el trabajador se encontraba atrapado bajo el tractor, posiblemente muerto.

Al lugar se han movilizado patrullas de la Guardia Civil, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS) y una Unidad Móvil de Emergencias (UME) del Servicio Murciano de Salud. A su llegada, no pudieron más que certificar el fallecimiento del accidentado.

El incidente ha sido informado al Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia.

Las maniobras que llevan a este tipo de accidentes pueden ser varias, explican desde el portal Agriotima. Los siniestros pueden estar originados por vuelcos laterales, o maniobras hacia atrás, en vacío, en carga, sobre terrenos inclinados, frenazos bruscos sin llevar puesto el cerrojo de blocaje del diferencial y curvas cerradas tomadas con una velocidad excesiva.

Las causas también pueden deberse a no respetar la distancia de seguridad debida entre el vehículo agrícola y las zanjas, o bien orillas de ríos y pantanos. El trabajo en parcelas de diferente nivel es otra de las maniobras con peligrosidad, detalla el portal.

El vuelco hacia atrás suele deberse a una resistencia en el arranque del tractor, o a la hora de arrastrar herramientas agrícolas. De esta forma, el vehículo levantará con más facilidad las ruedas delanteras que las traseras.

Actualmente, por ley, todos los tractores nuevos de más de 800 kilos deben disponer de estructura de seguridad homologada.

Además de las precauciones lógicas como no conducir cerca de terraplenes o acequias (para no caer en ellas, si vuelca), hay otras que no siempre son conocidas. Por ejemplo, las pendientes muy inclinadas se deben subir marcha atrás y bajarlas siempre de frente.

El enganche del remolque o maquinaria debe ir siempre en la barra de tracción y nunca más elevada que ésta, y los cargadores frontales se deben llevar lo más bajos posible cuando se lleva carga en ellos. Pero sobre todo, hay que tener mucha prudencia.

Hay que tener en todo momento presente que lo más importante es evitar ser despedido y el riesgo de aplastamiento. La seguridad del conductor, en esos momentos, será el elemento principal, más allá de pensar en los posibles daños materiales que el vehículo sufrirá a causa del vuelco.