Trifulca en el centro de Salud de Mula al increpar una mujer a gritos a una odontóloga

El Centro de Salud de Mula vivió ayer una mañana movida. Y es que una paciente increpó a una odontóloga e intentó tirar material médico al suelo. Todo quedó en un desagradable susto, pero es una situación a la que diariamente se someten los facultativos en la atención a los pacientes. Los hechos sucedían en el Servicio de Odontología cuando un paciente increpó a la especialista intentando incluso romper alguno de los aparatos de la consulta, según relataban testigos de los hechos que en ese momento se encontraban en las dependencias sanitarias.

Inmediatamente se llamó a la Policía Local que se personaba en el Centro de Salud y mediaba con la paciente. Cuando los agentes abandonaban el ambulatorio se producía de nuevo un conflicto con la mujer y nuevamente se llamó a la patrulla para poner fin a los altercados que protagonizó.

Aunque no trascendieron hechos mayores, algunos de los facultativos del centro que estuvieron presentes en el conflicto, sí se mostraban intranquilos, ya que actualmente el Centro de Salud de Mula no cuenta con un servicio de vigilancia para este tipo de casos que, aunque no son habituales sí se producen en ocasiones, requiriendo la presencia de Policía Local y afectando tanto a pacientes como profesionales. El conflicto se produjo poco después de las diez de la mañana cuando el centro se encontraba lleno de gente por lo que el simple hecho de la presencia policial tras los gritos de la paciente causaron revuelo entre las personas que se encontraban allí.

Actualmente el Centro de Salud no dispone de vigilancia, aunque sí el Servicio de Urgencias, anexo al ambulatorio, para evitar que se produzcan conflictos entre pacientes y profesionales.