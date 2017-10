Pinturas 'vandálicas' de una jubilada en los coches y puertas de sus vecinos

Ocurría el pasado lunes por la noche, a la altura del número 31 de la calle Antonio Machado, en Molina de Segura. Decenas de vecinos salían a la calle después de que algunos telefoneasen a la Policía Local: una señora residente en la zona, explicaron, estaba pintando con un espray tanto vehículos como fachadas y puertas.

Al lugar se desplazaron agentes municipales, que encontraron allí a la sospechosa, pero no vieron bote de espray alguno en sus manos ni en su vivienda.

Fuentes cercanas indicaron que se trata de una mujer de más de 70 años de edad, separada y madre de 8 hijos, que actualmente vive sola. Los vecinos indicaron a los agentes que no es la primera vez que tienen problemas con esta señora. Algunos llegaron a asegurar que a la mujer le da mala espina todo vehículo aparcado en las inmediaciones de su casa, y que en anteriores ocasiones ya ha protagonizado episodios de vandalismo. Aunque todos los vecinos concentrados señalaban a la misma persona, la Policía no la sorprendió in fraganti, por lo que no procedió a su arresto.

Los afectados insistieron a los agentes en que habían de detener a esta mujer, ya que el conflicto viene de lejos y, según ellos, no tiene visos de solucionarse.

Desde la Policía Local se pusieron en contacto con familiares directos de la señora, con el fin de confirmar si alguno se haría cargo de ella. Asimismo, se remitió un informe a Servicios Sociales, para que valoren si han de prestar atención a esta mujer.

Vecinos de la zona se personaron ayer por la mañana en las instalaciones de la Comisaría de Policía Nacional y formularon denuncia contra esta persona.

No ha trascendido a cuánto ascienden los daños en vehículos y fachadas que presuntamente habría hecho la denunciada.