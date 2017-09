La joven agredida por su expareja llevaba tres años atendida en el CAVI

El Ayuntamiento convocará de forma urgente la 'Mesa de Coordinación contra la Violencia de Género

La joven de 27 años que resultó herida en Lorca al ser golpeada, presuntamente por su expareja sentimental, de 46 años, con un objeto contundente, continuaba al cierre de esta edición ingresada en el hospital Virgen de la Arrixaca y su pronóstico era grave, según pudo saber esta Redacción.

Además, ante los últimos casos de violencia de género que se han producido en el municipio, el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, va a convocar de forma urgente la 'Mesa de Coordinación Contra la Violencia de Género' para tratar sobre la situación que se registra en la localidad, después de que dos mujeres hayan sido agredidas por sus parejas en un corto espacio de tiempo, con el fallecimiento de una de ellas el pasado mes de agosto, según anunció a esta Redacción el concejal de Igualdad del Consistorio lorquino, Juan Francisco Martínez.

Sobre la última chica agredida, el edil reiteró que «desde hace tres años hay constancia de que estaba siendo atendida en el CAVI de Lorca, donde prestan sus servicios trabajadoras sociales, la asesoría jurídica y un grupo de psicólogos». La última visita al centro fue el pasado mes de abril, según el concejal, que señaló asimismo que «estaba siendo tratada por el maltrato que recibía de una pareja anterior y no de la que presuntamente ha cometido la agresión». Estaba siendo tratada por maltrato psicológico.

El edil asevera que se pretende convocar la Mesa de Coordinación Contra la Violencia de Género «para abordar lo que está pasando, porque son dos casos muy recientes entre sí». En este sentido dijo que «tenemos que intensificar las líneas de coordinación entre los cuerpos de seguridad y hay que intensificar también las campañas de concienciación porque no hay que tener miedo a denunciar y este mensaje no va dirigido solamente a las mujeres afectadas sino también a las familias, al entorno, a los compañeros de trabajo, hay que denunciar para que estos hechos no se produzcan».

Por su parte, el detenido por golpear a la mujer pasará previsiblemente hoy a disposición judicial, según informan fuentes de la Policía Nacional. Los hechos ocurrieron el lunes por la mañana, cuando el padre de la víctima, a su regreso al domicilio donde, al parecer conviven juntos, halló a su hija tendida en el suelo.