'Cruzada' para recuperar las playas naturistas en la Región

El diputado regional de Podemos Andrés Pedreño exige al gobierno del PP que tome medidas «para suprimir los obstáculos reglamentarios impuestos por diversos ayuntamientos regionales para la práctica del nudismo». Este es un ámbito, añade, que atañe «a la libertad de expresión y por ello, no puede ser regulado por una Ordenanza municipal. En su lugar, pedimos que se protejan y promuevan los valores del Naturismo, como valores de nuestra sociedad».

Pedreño recordó que las playas en las que se prohibió este verano el naturismo, se viene realizando esta práctica desde hace décadas con «total normalidad y civismo el naturismo. El tema no era motivo de debate público, no había ningún tipo de polémica respecto a esta cuestión en nuestras playas. No ha habido ninguna demanda social para establecer hoy en día estas prohibiciones».

Por tanto, como dijo el diputado de Podemos, «nos encontramos con que las ordenanzas municipales supusieron una política al más puro estilo del conservadurismo rancio, más propio de los ochenta donde el escándalo público era todavía un delito». Además, Andrés Pedreño incidió en que estos consistorios «tampoco han tenido en cuenta el potencial turístico que a día de hoy tiene el movimiento naturista. Establecidos a través incluso de una Federación a nivel de país los naturistas vienen recomendando muchas playas de nuestra región como lugares idóneos para su disfrute».