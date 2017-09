La mujer agredida en Lorca asistía a un centro de atención a víctimas de violencia de género

Indignación y tristeza es el sentir de la Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca, ante la agresión sufrida por una joven del municipio, de manos, presúntamente, de su pareja sentimental y cuyo estado sigue siendo grave.

Se da la circunstancia agravada de que la víctima ya estaba siendo tratada por el personal y los psicólogos del Centro de Atención a Víctimas de Violencia de Género (CAVI) de Lorca por las secuelas que arrastraba de su matrimonio, al que había puesto fin hacía un tiempo. Su agresor, que permanece detenido, es un hombre con el que habría mantenido una relación posterior y que también había terminado, según han explicado fuentes de la investigación.

La agresión se produjo este lunes por la tarde en la puerta de la vivienda que la mujer compartía con su padre. Él fue quien la descubrió en el suelo y avisó a los servicios de Emergencias. El exnovio fue detenido poco después por la Policía Nacional.

El estado de la joven sigue siendo grave y está en la UCI de La Arixxaca, donde tuvo que ser intervenida.



Concienciación

La presidenta de la citada federación, Pilar Fernández, en declaraciones a esta redacción, ha dicho que las manifestaciones en la calle son necesarias para involucrar a la sociedad en el problema, añadiendo que hace falta promover la educación en igualdad, una asignatura que sigue pendiente.

Fernández lamenta lo sucedido cuando aún no han transcurrido dos meses de un caso similar que acabó con la vida de otra mujer lorquina. "Estamos tristes, confusas y con mucho dolor porque aún no hace un mes y medio que mataron a una compañera nuestra también el Lorca a lo que hay que añadir el suceso del lunes en Cartagena y ahora le ta tocado a otra joven lorquina y a esto hay que ponerle una solución en prevención para que este tipo de casos no se repitan".

Parece ser, añade la presidenta de la Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca que "la ley de prevención de violencia de género se nos ha olvidado y la prevención es fundamental". Dice además que "hasta ahora vamos poniendo tiritas y ha llegado el momento de ver las cosas desde otro lado y empezar a educar y prevenir".

Destaca que cada vez son más las personas jóvenes donde se suceden los casos de violencia de género.

La Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca, lleva más de dos años saliendo a la calle cada primer miércoles de mes para mostrar su repulsa contra la violencia de género. Lo hacen en la plaza de España, frente al ayuntamiento.