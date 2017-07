¿Pueden los regantes llegar a secar Los Baños de Mula?

El alcalde de Mula, Juan Jesús Moreno, pide la dimisión del presidente de Confederación Hidrográfica del Segura, Miguel Ángel Ródenas, debido a su «falta de interés por el municipio de Mula y su falta de respuesta ante problemas de afectan a los vecinos».

«Llevo dos años esperando un encuentro con el presidente de Confederación para plantearle los problemas que afectan a los vecinos y todavía no he recibido una respuesta al respecto. Como alcalde tengo que dar explicaciones a 17.000 vecinos del municipio, los mismos que no están recibiendo soluciones por la falta de interés de Confederación», explicaba Moreno.

La última situación que se ha generado y sobre la que el Ayuntamiento no ha obtenido respuesta ha sido la concesión de una licencia de sondeo en una finca a cuatro kilómetros de Los Baños de Mula.

Preguntando al respecto, el Ayuntamiento todavía no ha recibido respuesta de la CHS sobre los metros y caudal que se van a permitir sondear en este pozo, ya que se encuentra a una distancia límite de la medida de protección del acuífero de Los Baños.

«Desde el Ayuntamiento pudimos comprobar que no tenían licencia de obras y ya se ha abierto el expediente sancionador al respecto, pero nosotros no podemos cerrar un pozo que tiene licencia de Confederación, sólo pedimos que se tenga en cuenta la cercanía y posible afección al acuífero de Los Baños», apuntaba el alcalde.

Desde el Consistorio sorprende la falta de respuesta de la CHS sobre éste y la problemática actual de Los Baños, ya que se ha solicitado en diversas ocasiones que se haga un control de los pozos legales e ilegales que están extrayendo agua en esa zona para ver cómo están afectando al acuífero que cada año hidrológico presenta menos caudal.

Según destacaba Moreno, además del problema de este sondeo y de los pozos que afectan al acuífero de Los Baños también se ha solicitado a Confederación una solución para los regantes de Yéchar que sólo disponen de agua de riego del trasvase del Tajo, explicaciones sobre los usos y aprovechamientos de un pozo que hay en el Curtis con adquisición de agua del río Mula, la limpieza del cauce del río Mula, no sólo a su paso por Los Baños de Mula sino también en el tramo de La Puebla al Curtis, los caudales ecológicos del río, entre otros.