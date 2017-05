Más de 300 familias siguen fuera de sus casas seis años después de los terremotos

La Asamblea de Vecinos Afectados por los Terremotos de 2011 explicó ayer a esta Redacción que seis años después de los seísmos todavía hay alrededor de 300 familias que aún no han podido regresar a sus hogares. La mayor parte de ellas pertenecen a la barriada de San Fernando, en la que hubo que demoler sus 232 viviendas, que actualmente se encuentran en proceso de reconstrucción, según el portavoz de la citada asamblea, Juan Carlos Segura.



El último edificio que quedaba por levantar en la barriada de La Viña, considerada como la 'zona cero' de los terremotos, se encuentra en avanzado estado de reconstrucción, aseguró el portavoz de los vecinos. También se ha alcanzado un acuerdo entre propietarios y el Consorcio de Compensación de Seguros después de seis años de negociaciones para reconstruir el edificio Los Almendros en la Avenida de las Fuerzas Armadas, lo mismo que otro inmueble en la Avenida de Portugal, donde hace unos días comenzaron los trabajos de demolición.



De esta forma, según el representante de los afectados, «el proceso abierto sobre los tres edificios queda totalmente desbloqueado». Los afectados por los seísmos se quejan, no obstante, de que pese al tiempo transcurrido «aún siguen sin ser abonados en las cuentas de los damnificados entre 10 y 12 millones de euros en concepto de ayudas de alquiler, reconstrucción o rehabilitación». A ello hay que añadir,dice Juan Carlos Segura, que la Administración sigue adeudando a la Mesa Solidaria, que es la encargada de gestionar las ayudas a los afectados, en torno a los 650.000 euros. En este sentido, añade que «ya no es posible argumentar que hay fallos en los programas informáticos o que es necesario rellenar más documentación por parte de los damnificados, con lo que hay que decir alto y claro que desde el primer momento las trabas burocráticas y la demora en la llegada de las ayudas públicas han supuesto un lastre en todo el proceso. Una circunstancia por la que seguimos descontentos con la labor de la Comisión Mixta en todo el proceso».



Los afectados, según su portavoz, lamentan también «la escasa altura de miras que han tenido nuestros gobernantes locales y regionales, pues desde un primer momento vieron cómo se mermaba el presupuesto del Plan Lorca, cifrado en 1.650 millones de euros, quedándose en 1.150 millones, mientras que se conformaron sin reivindicar la totalidad del mismo». Este hecho ha provocado, en palabras del portavoz de la asamblea que «mucho dinero no haya llegado a la ciudad para acometer obras de envergadura, tales como afrontar con garantías económicas y la celeridad adecuada la reconstrucción del casco histórico que constituye el centro neurálgico y el corazón de la ciudad».



También califican de incomprensible el que después de seis años «los políticos buscan solucionar este tema cuando renunciaron antes a abordarlo de forma valiente y útil». Los afectados quieren dejar claro que del montante económico para la reconstrucción y rehabilitación de las viviendas de los afectados, «cerca de 700 millones de euros corresponden a los damnificados por sus seguros privativos provenientes del Consorcio de Compensación de Seguros, lo que nos hace afirmar que el esfuerzo económico de la administración no ha sido ni de lejos el que nos quieren hacer creer que se ha realizado».