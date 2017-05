El Salón Erótico más murciano, a punto

La nueva edición del Salón Erótico de Murcia, que tendrá lugar los días 13 y 14 de mayo en el recinto ferial Ifepa de Torre Pacheco, se presentó ayer en una animada rueda de prensa que fue conducida por el organizador del evento, Conrad Son, y en la que se presentaron las novedades que incluirá este año, apostando claramente por el producto 'made in Murcia'.



«El Salón Erótico contará con más de 50 artistas, 200 shows non stop, stands interactivos y nuevos espectáculos y actividades orientadas al mundo de la pareja, que no dejarán indiferentes a aquellas personas que lo visiten para pasar un rato agradable y divertido», apuntaron desde la organización.



El Salón Erótico está organizado por el productor Conrad Son y su equipo de profesionales del sector, que organizan la mayoría de festivales eróticos en España. En dicho equipo destacan dos figuras murcianas, el comisario de arte Rafael Hortal, fotógrafo y escritor, y el psicólogo-sexólogo Jesús Eugenio Rodriguez, director del Instituto Sexológico Murciano .



La nueva edición del Salón Erótico de Murcia traerá nuevos contenidos y actividades. Habrá más artistas y actividades de Murcia. Se presentará la nueva estrella murciana, Susy Dance, nacida en Abarán. Habrá espectáculos de 'strippers' masculinos y femeninos y bailes eróticos de la zona, que se dedican a organizar fiestas y eventos con un toque erótico estarán también presentes.



En el mismo se presentará la nueva novela de literatura erótica, Historia de Lo, del escritor y fotógrafo murciano Rafael Hortal. así como el Murcia Sex Projet, actividad organizada por el Instituto Sexológico Murciano, que repartirá hasta 500 obsequios de la firma japonesa Tenga entre los participantes en el estudio sobre la sexualidad del hombre Región de Murcia.