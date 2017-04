Cae una banda de ladrones que tenía en vilo a la Vega Media con cientos de robos

Uno de los cabecillas se fue de Archena después de que sus propios vecinos prendieran fuego a las puertas de su casa

La Guardia Civil ha conseguido detener a los principales cabecillas de una banda de ladrones que tenía en vilo a los municipios de la Vega Media, con cientos de asaltos a sus espaldas tanto a viviendas como a establecimientos comerciales y gasolineras. La operación, bautizada como Trei, ha permitido la detención de tres miembros de la banda, dos de los cuales ya han entrado en prisión tras prestar declaración en el juzgado de guardia. Todos ellos, de nacionalidad española, son viejos conocidos de las fuerzas de seguridad. De hecho ya fueron arrestados en octubre de 2015 como presuntos autores de numerosos asaltos a mano armada, si bien quedaron en libertad hace unos meses.



La Policía Judicial se hizo cargo de las investigaciones el pasado mes de noviembre, tras constatar un incremento brutal de los robos en la zona de la Vega Media. Se llegaron a denunciar en un solo mes más de un centenar de asaltos. Lugares como el polígono de Los Torraos, en Ceutí, sufrieron de modo particular los robos de este grupo, que también actuaba en otros municipios como Archena, Las Torres de Cotillas y Alguazas.



Sólo durante un tiempo, durante el transcurso de la investigación, cesaron los asaltos, hasta que los investigadores de la Policía Judicial de la Guardia Civil pudieron constatar que lo que había ocurrido era que se habían trasladado hacia la zona de Albacete, donde residió temporalmente uno de los ahora detenidos.



El modo de actuar del grupo delictivo era el mismo. Asaltos en viviendas preferentemente por escalo, adentrándose en ellas por tejados o ventanas cuando estaban convencidos de que sus moradores no se encontraban en el interior. Una vez dentro buscaban principalmente joyas, dinero y material electrónico. Para el transporte de los efectos sustraídos se hacían antes con algún vehículo tipo furgoneta. Estos mismos vehículos eran los que usaban cuando asaltaban gasolineras o establecimientos comerciales. En el caso de las primeras, tras forzar la entrada con una pata de cabra, iban directamente hacia las máquinas de tabaco, las cuales cargaban en el vehículo para forzarlas posteriormente en cualquier descampado, donde las dejaban ya vacías, al igual que el furgón usado para el transporte.



Aunque la investigación continúa abierta y bajo secreto de sumario, también se les acusa de propinar 'palos' a otras bandas dedicadas al narcotráfico.



Las detenciones se realizaron el pasado miércoles e incluyeron un registro en Archena, donde se arrestó a dos de los implicados, y otro en Algezares, en el domicilio de uno de ellos. Este detenido fue a vivir a la pedanía murciana después de que en Archena, donde residía anteriormente, se originara un incendio a las puertas de su casa. Al parecer, fueron sus propios vecinos, hartos de las actividades delictivas a las que sabían con certeza que se dedicaba, los que originaron el fuego.



El tercer detenido fue capturado en una operación policial en la vía pública.



Los integrantes de este grupo fueron ya detenidos en 2015 en la denominada Operación Portichuelo. Sus robos eran entonces más violentos, solían portar armas de fuego y no dudaban en atracar gasolineras a punta de pistola. El cambio en su modo de actuar, sospechan los investigadores, estaría marcado por las penas más leves que les podrían imponer al no usar la violencia.