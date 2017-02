Los empleados de La Verja se reúnen para que la empresa pague las indemnizaciones

La única salida que les queda a los más de ochenta extrabajadores de La Verja de Cehegín a los que aún se les debe parte de su indemnización por despido es que la empresa propietaria de los terrenos se comprometa a su pago, mediante la venta o cambio de uso del solar donde estuvo ubicada la conservera, que fue pionera en la elaboración de zumo envasado y que en sus momentos de mayor auge mantenía a 300 empleados.

Los trabajadores se concentraron ayer en el antiguo muelle de carga, situado en la calle Begastri, reactivando sus peticiones tras comprobar que las instalaciones están siendo desmontadas. Varios operarios procedieron durante la jornada de ayer a desmontar las cubiertas de las instalaciones para presumiblemente continuar con la demolición de toda la fábrica.

Ricardo Martínez y Antonio García estuvieron trabajando en La Verja 32 y 39 años respectivamente. Explican que los últimos propietarios se comprometieron a pagarles el 40% de la indemnización que les correspondía por el despido, lo que supone más de un millón de euros, ya que únicamente recibieron del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) el sueldo que quedó pendiente por abonarles.

Martínez explicó que «Grupo Zamora nos prometió en su día que nos iban a dar el 40% de las indemnizaciones y no han hecho caso de nada», puntualizando que «nos han engañado, más claro no puedo ser». También recordó que «continuarán movilizándose hasta que el Grupo Zamora escuche sus peticiones». El proceso judicial está cerrado, ya que cuando los trabajadores presentaron su deuda, la empresa era totalmente insolvente y no se podía hacer cargo de dichos pagos, traspasando los terrenos a otras filiales del grupo empresarial. A los trabajadores únicamente les queda aquel compromiso que recibieron un día y que a fecha de hoy nadie se ha hecho cargo. Según explican sus trabajadores, «la empresa fue adquirida por Grupo Zamora-Licor 43, y posteriormente la marca fue vendida a García Carrión, mientras toda la maquinaria se vendió a una empresa de Barcelona y de todas aquellas ventas nosotros no vimos ni un euro». Durante los años de producción además del zumo realizaban distintos tipo de conservas.