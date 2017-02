Los vecinos de Los Alcázares piden que se reparen "ya" los daños del temporal

El fuerte temporal de lluvias que azotó a la Región de Murcia a mediados de diciembre y que asoló Los Alcázares continúa dejando coletazos. Hasta el punto de que las playas y calles de la localidad marmenorense aún sufren sus consecuencias y «no han sido reparadas por completo», como aseguran los miembros de la Asociación de Afectados por las Inundaciones de Los Alcázares, que se presentó ayer y que pide «soluciones inmediatas y urgentes para los daños que las riadas provocaron y que todavía afectan al turismo y a los comercios».

El presidente y portavoz de la asociación, Santiago Pérez Blaya, explicó ayer a esta Redacción que se han unido vecinos y empresarios del municipio que se sienten «abandonados y engañados porque nos sentimos indefensos tanto los días en que se produjeron las inundaciones, en los que creemos que no se actuó bien desde Protección Civil, como ahora, ya que las administraciones no reparan las playas y tememos que el turismo se resienta cuando se acerca la Semana Santa».

Blaya destaca que se ha pedido a las administraciones «información sobre los protocolos de actuación por inundaciones que se siguieron, ya que no se nos avisó de lo que se nos venía encima». Espera que se explique «qué sucedió de verdad para que un muro de contención se viniese abajo y sobre todo, qué se va a hacer, ya que la agricultura de la zona está muy afectada y no se ha actuado aún en el canal del trasvase y no hay agua».