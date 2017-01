Un muro de hormigón con drenaje reforzará la calle hundida por las lluvias

El Ayuntamiento de Cieza ya trabaja para reparar el hundimiento que, debido a los últimos episodios de lluvia, se han producido en la calle Hontana en el barrio ciezano de Los Ejíos. El corrimiento de tierras que se produjo el pasado jueves provocó que el trozo de una calle cayera sobre otra vía. Ambas se encuentran escalonadas en un antiguo barranco.

El Consistorio, a través de la Concejalía de Obras, ha anunciado que se procederá a realizar una reparación integral de toda la zona, ya que en los últimos años se han producido varios hundimientos. Los trabajos que se van a realizar consistirán en la sustitución del aglomerado de mampostería por un muro de hormigón con drenaje perimetral. Después se rellenará y compactará, concluyendo con el adoquinado y la colocación del mobiliario urbano.

Al tratarse de una obra de urgencia, el Ayuntamiento no se ve obligado a realizar una licitación pública, por lo que podrán comenzar en unos diez días. Se estima una inversión de más de 115.000 euros y una duración de unos 10 meses.

Este suceso no ha estado exento de polémica, ya que los primeros indicios de que podría haber un hundimiento se detectaron hace un mes y tras las intensas lluvias que se produjeron a mediados de diciembre. Fue entonces cuando los vecinos alertaron al Ayuntamiento de la aparición de un bache en la zona, haciéndose eco también la Oficina de Proximidad del PP de Cieza, que trasladó el asunto a los responsable municipales.

El propio concejal de Obras, Francisco Saorín, confirmó ayer que «se procedió a acordonar la zona y a realizar los trámites para adjudicar la obra en cuanto se tuvo constancia de la aparición del bache». No obstante, aclaró que «no se acordonó la calle San Joaquín porque los técnicos no previeron un hundimiento, y por ello no se puede aseverar que el bache sea la causa única que dio lugar el hundimiento», asimismo añadió que «no soy experto en hundimientos, por lo que este concejal toma decisiones al amparo de los informes de los técnicos municipales, que son los expertos en estos asuntos», dijo. Por último, Saorín criticó la actitud del PP, al que acusa de «intentar sacar rédito político de este lamentable suceso que, por fortuna, no ha causado daños personales».

Culpa a los técnicos

Por su parte, el vicesecretario de organización del PP de Cieza, Fernando Tamayo, salió al paso de las declaraciones del concejal de Obras y señaló que desde el PP apoyan que se actúe de urgencia para recuperar el buen estado de la zona, pero aclaran que el titular de las obras municipales «no puede obviar que su gobierno ha actuado con negligencia al desoír las advertencias que los vecinos y la oficina de proximidad del PP hicieron hace un mes sobre el riesgo existente», máxime ante los partes meteorólogos que aconsejaban prevenir riesgos. «Hemos podido tener una desgracia y es lamentable que Saorín quiera justificarse culpando a los técnicos y al PP de su deficiente actuación».

Por su parte, los vecinos consideran que las obras que se van a realizar «son insuficientes», ya que, según destacan, «solo se va a actuar en una anchura de 14 metros y no en toda la calle».