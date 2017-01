Después del temporal... llega la diversión

La nieve mostraba ayer, en la comarca del Noroeste, su cara más amable y jovial, aunque en algunos casos llegar hasta el destino fue una odisea debido a las colas que se produjeron en la autovía del Noroeste y en las carreteras que dan acceso a las pedanías más altas de los términos municipales de Caravaca y Moratalla, la zona donde el blanco elemento ha conseguido acumular más centímetros. El blanco manto acogía una avalancha de niños –y no tan niños– dispuestos a disfrutar de un día en plan naturaleza y ante una postal típica navideña. Era el momento de la creatividad: algunos realizaban los tradicionales muñecos de nieve, que ataviaban con ropa invernal para poder inmortalizar el momento y otros tiraron de imaginación para crear improvisados trineos y disfrutar de carreras en la nieve – cualquier objeto sirvió: desde la tapa de un caldero, hasta los parasoles de los vehículos–. Tampoco faltaron los amantes al esquí de travesía.

Las redes sociales fueron testigo de la jornada festiva, monopolizando el tema del día con vídeos y fotos de los lugares azotados por el temporal de frío y nieve.

Los restaurantes de la zona aprovecharon la jornada para vaciar, en muchos casos, prácticamente todas sus existencias, teniendo que realizar varios turnos de comidas en una jornada que fue maratoniana. Las reservas superaron el 90% durante la jornada de ayer y para hoy se espera que se repita la misma tónica.

Pero sin duda alguna, la jornada más especial la vivieron los niños que por primera vez acudían a ver la nieve, entre sus caras de asombro y sus imparables ganas de correr y jugar por las zonas donde se llegaron a acumular importantes capas, mientras los oriundos más veteranos recordaban las nevadas de antaño, que dejaban por semanas incomunicados los núcleos diseminados. «Eso sí, no faltaba en ninguna casa ni leña, ni una buena matanza en las farsas de la casa», recordaba un lugareño cerca de la pedanía caravaqueña de El Moral.

La nevada que se inició en la zona al mediodía hizo que la salida de vehículos fuera escalonada y pese a la existencia de un tráfico denso, no se produjeron retenciones de importancia.

Disfrutar de la nieve con cabeza

Hoy se espera que se vuelva a repetir la misma estampa que durante la jornada de ayer. Para que un día de diversión no se convierta en una pesadilla es recomendable seguir unos consejos básicos: extremar la precaución a la hora de aparcar los vehículos, no hacerlo en lugares donde existe acumulación de nieve y, lo más importante, donde no ocasione un estorbo para la circulación. No circular por caminos de servicio, ni sendas, si no se tienen los conocimientos en montaña, ya que aún existen muchos caminos secundarios que están bloqueados por la nieve.

Durante el mediodía de ayer, se tuvo que cortar la carretera de Inazares debido a la gran cantidad de vehículos que estaban orillados en la calzada, lo que hacía imposible que se pudiera circular. Protección Civil y la Dirección general de Carreteras tuvo que asistir a casi una treintena de vehículos para que pudieran abandonar el paraje.

Estabilidad meteorológica para este domingo

La Agencia Estatal de Meteorología sitúa la cota de nieve, para esta jornada de domingo, en torno a los 1000-1200 metros. Respecto a las temperaturas, la Aemet asegura que se darán mínimas con pocos cambios, con heladas débiles en Noroeste, y máximas en ascenso. Vientos de componente norte, con intervalos de fuertes en el Campo de Cartagena y en zonas altas por la mañana.