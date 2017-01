Simuló un robo para cobrar 200.000 euros del seguro

La Guardia Civil de la Región de Murcia, en el marco del 'Plan contra las sustracciones en explotaciones agrícolas y ganaderas', ha desarrollado la operación 'Terpeno', una investigación dirigida a esclarecer un cuantioso robo en una empresa de Totana que ha culminado con la detención del denunciante como presunto autor de los delitos de simulación de delito y estafa, tras constatar que simuló y denunció el robo para cobrar una indemnización cercana a los 200.000 euros a una aseguradora.

Efectivos del Equipo ROCA (contra robos en el campo) de la Guardia Civil iniciaron la operación para investigar un robo con fuerza supuestamente cometido contra una mercantil de Totana dedicada a la extracción de esencias y aromas naturales de la que se habían sustraído efectos y causado daños por valor de cerca de 200.000 euros.

Tras recepcionar la correspondiente denuncia por parte del supuesto perjudicado y obtener información sobre el delito investigado, los guardias civiles realizaron in situ una exhaustiva inspección técnico-ocular para recabar todos los indicios posibles relacionados con la comisión del hecho delictivo y la identidad de los autores, según informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado.

Ante posibles incongruencias detectadas por los agentes entre los hechos denunciados por la supuesta víctima de robo y los indicios recabados en el lugar de los hechos, los guardias civiles realizaron una segunda inspección técnico-ocular en la nave industrial relacionada con la investigación, para descartar cualquier tipo de simulación de delito.

Estas nuevas pesquisas, efectuadas de una forma más exhaustiva, desvelaron a los agentes numerosas contradicciones con la lógica sistemática normalmente utilizada por los delincuentes, para la realización de todo delito.

Según informó el denunciante y supuesta víctima, los autores del robo habían irrumpido al interior de la nave y habían sustraído las esencias, por el acceso más dificultoso de los practicables, precisando la movilización de un bloque que impedía la entrada por dicho acceso con la utilización de un tractor existente en la misma finca, cuando podrían haberlo hecho por otro acceso más fácil, de menor solidez y que carecía de obstáculos.

También se detectó que la forma de movilizar del obstáculo resultaba ilógica si se había accedido desde el exterior. Ya en el interior de la nave aparecían algunos dispositivos de alarma inutilizados con cintas adhesivas colocadas por los supuestos autores, resultando del todo inverosímil que los detectores volumétricos no hubiesen generado la señal de alarma correspondiente en el momento de su colocación, o que otros situados en la lógica trayectoria descrita por los delincuentes, que no habían sido inutilizados con las cintas adhesivas, no hubiesen hecho saltar la alarma, como así quedó evidenciado en numerosos ensayos de campo realizados por los investigadores.

La acumulación de los innumerables 'errores' cometidos en la ejecución del delito simulado sirvió para concluir que era materialmente imposible que los hechos descritos hubiesen ocurrido tal y como se habían denunciado. Solo podrían explicarse si se habían realizado desde el interior de la finca, recayendo la sospecha de su autoría en su denunciante y propietario, que tenía suscrito un seguro de robo que le cubría los hechos denunciados.

De la investigación desarrollada se desprende que el denunciante, presuntamente, simuló el robo para reclamar a la aseguradora la cuantía pactada por el supuesto delitos, valorada en cerca de 200.000 euros.

Una vez obtenidos todos los indicios necesarios, la Guardia Civil ha detenido al denunciante y propietario de la empresa como presunto autor de los delitos de simulación de delito y estafa.

El arrestado, español, de 55 años y vecino de Totana, junto con las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Totana (Murcia).