Detenido un conductor por septuplicar la tasa de alcohol

La Guardia Civil de la Región de Murcia, mientras realizaba funciones de vigilancia de la seguridad vial en la RM-15 a la altura de Bullas, ha interceptado y detenido al conductor de un turismo que circulaba de forma irregular como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por superar siete veces la tasa máxima de alcoholemia.

Los hechos ocurrieron durante la tarde de ayer, 12 de enero, cuando la Benemérita fue alertada de la circulación irregular de un turismo por la autovía RM-15, conocida con la autovía el Noroeste-Río Mula, que circulaba en sentido Caravaca de la Cruz, por lo que inmediatamente se articuló un dispositivo operativo con efectivos del Sector de Tráfico de Murcia que, poco después, consiguió detectar e interceptar el vehículo a la altura del kilómetro 34 la autovía, proximidades de la localidad de Bullas.

El vehículo circulaba de modo zigzagueante y ocupaba alternativamente los dos carriles de la calzada. Los guardias civiles apreciaron que su conductor aparentaba un comportamiento claramente revelador de que se encontraba bajo los efectos de sustancias prohibidas e incompatibles con la conducción de vehículos.

Septuplicaba la tasa máxima de alcohol

Los agentes identificaron al conductor –varón, español y de 34 años– y le realizaron las preceptivas pruebas de alcoholemia, que arrojaron un resultado positivo de 1,65 y 1,72 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, en sendas pruebas reglamentarias que se le practicaron, casi septuplicando, por tanto, la tasa máxima permitida, que en este caso es de 0,25 mg/litro.

Finalmente se procedió a la detención del conductor, que se desplazaba desde su lugar de trabajo en Fortuna hasta su domicilio en Cehegín, como presunto autor de delito de conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas, al superar con creces las tasas establecidas, siendo puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Mula (Murcia), para la celebración del correspondiente juicio rápido.

Dada la elevada tasa de alcoholemia, el vehículo quedó inmovilizado en un lugar habilitado, debido a la peligrosidad que comporta la circulación en estas condiciones y la merma de reflejos que la influencia de alcohol supone, hasta que, a últimas horas de la tarde, a requerimiento del detenido se presentó un conductor habilitado que, sometido a su vez a la pruebas establecidas, tras verificar que reunía las condiciones reglamentarias adecuadas para hacerlo, pudo continuar el desplazamiento proyectado.

Un ciclista bajo los efectos del alcohol provoca un accidente

La pasada madrugada, guardias civiles del Sector de Tráfico han denunciado, ante la Jefatura Provincial de Tráfico de Murcia, al conductor de una bicicleta que presuntamente ha ocasionado un accidente de circulación en la carretera RM F-10 (Vereda del Azarbe-Vereda de la Cueva), al colisionar con un turismo. Tras ser sometido a la prueba de alcoholemia arrojó un resultado de 0,92 y 0,88 miligramos por litro de aire espirado.

En este caso al no ser conductor de un vehículo a motor o ciclomotor y por tanto no requerirse permiso de conducción para su pilotaje, el ciclista no puede cometer delito contra la seguridad vial, pero se enfrenta a una multa administrativa de hasta 1.000 euros.

El delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, con tasas superiores a 0,60 miligramos/litro, se encuentra recogido en el Código Penal y puede ser castigado alternativamente con penas de prisión de 3 a 6 meses, multa de 6 a 12 meses, o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días y en cualquier caso con privación de derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a 1 y hasta 4 años.

La Guardia Civil reitera su mensaje a aquellos conductores que de forma imprudente y temeraria, a pesar de las campañas y advertencias de la Dirección General de Tráfico, conducen después de haber bebido o tomado drogas, recordando que, sin perjuicio de la sistemática realización de controles preventivos ordinarios o especiales, con motivo de las próximas fiestas navideñas se incrementarán la realización de las pruebas de alcoholemia y drogas a todos los conductores que sean denunciados por la comisión de infracciones, implicación en accidentes y controles preventivos, así como aquellos casos en que se detecte su consumo en el curso de otras actividades de vigilancia e inspección que se lleven a cabo.

Estas actuaciones tienen la finalidad de concienciar a los ciudadanos de la incompatibilidad de estas sustancias con la conducción, dada la merma de reflejos y capacidades que para el control de los vehículos suponen, y garantizar así la seguridad vial en nuestras carreteras, evitando, de esta forma, la producción de accidentes de circulación y las graves consecuencias, que como en este caso pudieran haber acarreado, apelando al empleo de medios de transporte colectivos o fórmulas alternativas para estos desplazamientos que no sean ponerse al volante en estas condiciones, sobre todo por parte de los conductores más jóvenes..

La Guardia Civil de la Región de Murcia apela a la colaboración ciudadana para que, sin dudarlo, como en este caso, avisen al teléfono 062 o 112 cuando se encuentran con situaciones o maniobras irregulares que den lugar a pensar que los conductores lo hacen bajo la influencia de drogas o alcohol, con la finalidad de poder adoptar las medidas policiales oportunas para que estos vehículos sean interceptados y comprobado si sus conductores se encuentran en las condiciones adecuadas para circular con garantías de seguridad.