Cehegín exige la paralización del vertedero por la falta de estudio arqueológico

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Cehegín presentaron un total de cinco alegaciones en contra de la ampliación del vertedero que pretenden instalar en el paraje Sierra la Puerta, dentro del término municipal de la localidad. Así lo adelantó el edil de Obras, Ismael Abellán, quien comparecía junto al alcalde de Cehegín, José Rafael Rocamora.

Abellán explicó que dichas alegaciones incluyen defectos de forma, falta de informes de las partes afectadas, compatibilidades de uso y falta de una prospección arqueológica previa a las obras. «Creemos que son alegaciones de peso y sustentadas en valores jurídicos, que han sido estudiados por nuestra oficina técnica, así como nuestro gabinete jurídico», explicó Abellán, quien fue desgranando dichas alegaciones. «Nos pide opinión únicamente la dirección general de Medio Ambiente, mientras que la Dirección General del Territorio entiende que no necesita nuestro informe, incumpliendo la Ley de procedimientos administrativos».

También aclaró que «prejuzga que esta modificación no es sustancial, debiendo expresar si es compatible el uso con el terreno y desde el ayuntamiento ya se le dijo, a través de la Junta de Gobierno, que no era compatible y que no iba a ser objeto de un nuevo interés social por parte de este Ayuntamiento». En la autorización ambiental integrada se instaba a la constructora a que se hiciera una prospección antes de las excavaciones y otra más intensiva durante las excavaciones, según declaró el edil responsable de Obras «nos consta que no se ha hecho, el nombramiento del paleontólogo oficial se realizó la semana pasada».

Por último, explicó que lo sustancial de las alegaciones es «la falta de identidad entre las características de al actividad que la empresa proponía y la nueva», recordando que «en un primero momento ellos no quieren tratar residuos orgánicos y ahora quieren tratar 20.000 Toneladas al año de residuos orgánicos». También adelantó que, a petición de los vecinos de los núcleos diseminados afectados, el próximo 14 de enero a las cuatro de la tarde tendrá lugar una concentración, que partirá desde el pantano del Argos, hasta el hotel situado en frente de los terrenos del vertedero. Dicha concentración esta aprobada por la Delegación del Gobierno.