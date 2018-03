Mecánica sencilla y eficiente

Llegó al mercado español a principios del pasado año, con muchos aportes tecnológicos así como con un mejorado interior de mayor capacidad. El MINI más grande tiene 4,30 metros de longitud y una vista más sofisticada y audaz.

Dentro, como la distancia entre ejes ha aumentado respecto a la entrega anterior, su habitáculo es más espacioso (prácticamente el mismo que el de un buen compacto) y su fila posterior permite un desplazamiento longitudinal de 13 centímetros, por lo que se puede priorizar el vano de carga o bien el hueco para piernas de los pasajeros de atrás. Así, el maletero presenta un volumen máximo de 450 litros. Delante, el salpicadero permite disponer de los últimos sistemas de infoentretenimiento de la marca, con una pantalla de hasta 8,8 pulgadas.

La familia mecánica es extensa y la forman los gasolina One (102 CV), Cooper (136 CV), Cooper S (192 CV) y John Cooper Works (231 CV); en gasóleo están los One D (116 CV), Cooper D (150 CV) y Cooper SD (190 CV) y además hay una variante eléctrica Cooper S E ALL4 (224 CV) enchufable. Todos menos los One se pueden asociar a la tracción total ALL4, que va de serie en el potente John Cooper Works y en el híbrido. También hay versiones automáticas de seis y ocho relaciones. Nosotros nos quedamos en esta ocasión con la versión que inicia la gama en gasolina: el One de 102 CV.

Suficiente en viajes en los que no vayamos muy cargados, el One Countryman nos ha parecido ágil en ciudad gracias a su alegre motor de 1,5 litros y tres cilindros, bastante refinado en su funcionamiento. La cifra moderada de poder arroja un consumo de gasolina muy contenido de 5,5 litros por cada 100 km.

La dotación se puede personalizar, igual que su aspecto, gracias a varios paquetes muy completos. Puede tener llantas de hasta 19 pulgadas, acceso y arranque sin llave, climatizador, ópticas de Led para todas las funciones, asistente de aparcamiento o cámara de visión trasera, entre otros.

Todo un digno escalón de acceso con un precio de partida de 25.800 euros, que tiene disponible el cambio automático de seis relaciones por 1.800 euros más.