Trump recibe a Kim Kardashian en la Casa Blanca

El presidente de EE.UU., Donald Trump, recibió hoy a la estrella televisiva Kim Kardashian en el despacho oval de la Casa Blanca para hablar sobre cárceles y condenas.



Trump publicó en Twitter una foto de la visita a la Casa Blanca de Kardashian, con la que mantuvo "una gran reunión", afirmó.







Great meeting with @KimKardashian today, talked about prison reform and sentencing. pic.twitter.com/uOy4UJ41JF