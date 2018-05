El atacante de París es un joven de origen checheno fichado por la Policía

Un joven ruso de origen checheno, nacido en 1997, es el supuesto agresor del ataque con un cuchillo que causó un muerto y cuatro heridos este sábado en el centro de París, informan este domingo los medios locales.

La prensa francesa señala que los padres del atacante, que falleció por los disparos de las fuerzas del orden, han sido puestos bajo custodia policial. La policía ha identificado al asaltante por sus huellas dactilares.

De acuerdo con los medios franceses, el joven se había naturalizado francés y estaba fichado por los servicios secretos franceses por su cercanía con un hombre que estuvo en Siria, aunque no tenía antecedentes policiales.

Un hombre mata a una persona y hiere a cuatro con un cuchillo en el centro de París. Vídeo: Agencia ATLAS/Foto: AFP



El grupo yihadista Estado Islámico (EI) difundió hoy un vídeo del supuesto terrorista en el que insta a los radicales a perpetrar más atentados en Europa y "donde sea".

En una cinta difundida por la red de mensajería Telegram y cuya autenticidad no ha podido ser verificada, el presunto terrorista, que no se identifica, llama a sus "hermanos y hermanas" que se encuentran en Francia, Alemania, el Reino Unido y "donde sea" a que "actúen en la tierra de los infieles". "No esperéis", pide el hombre, cubierto con un pasamontañas durante la filmación, en la que habla en francés.

Acusa a los países que forman parte de la coalición internacional, que lleva a cabo una campaña militar contra los yihadistas en Siria e Irak, de ser los culpables de estos ataques.

"Sois vosotros quienes habéis comenzado a bombardear al Estado Islámico. Me dirijo a Francia y a sus ciudadanos: Sois vosotros quienes habéis comenzado a matar a los musulmanes. Si queréis que esto pare, haced presión sobre vuestro Gobierno", afirma.

Investigación por asociación terrorista criminal



La Fiscalía antiterrorista abrió anoche una investigación por "asociación terrorista criminal para preparar crímenes contra las personas así como los cargos de asesinato y tentativa de asesinato contra personas depositarias de la autoridad pública con fines terroristas".

El fiscal de París, François Molins, explicó que se ha abierto una investigación antiterrorista debido a que el sospechoso acuchilló indiscriminadamente a peatones y gritó "Allah Akbar" (Alá es grande).

El grupo terrorista Estado Islámico (EI) asumió anoche el ataque en un comunicado difundido por la agencia Amaq, cuya autenticidad no ha podido ser confirmada, y en el que asegura que el ataque fue lanzado por un "soldado del Estado Islámico".

El hombre, del que se desconoce si residía en Francia o estaba de visita, tenía una barba larga y vestía de negro.

Después de matar a un viandante y herir a otros cuatro en la calle Monsigny -entre las transitadas céntricas zonas de Opera y Bolsa-, el ruso de origen checheno intentó atacar a una brigada de la policía y entonces fue tiroteado.



Chechenia desvía la responsabilidad a Francia



El líder chechén, Ramzán Kadírov, admitió hoy que el joven nació en Chechenia, pero emigró hace muchos años a Francia, donde supuestamente se radicalizó.

"En Chechenia él sólo nació, pero su madurez, la formación de su personalidad, sus puntos de vista y convicciones ya se formaron en la sociedad francesa", dijo Kadírov en las redes sociales.

"Toda la responsabilidad de que Azimov optara por el camino de la delincuencia reside totalmente en las autoridades francesas", subrayó.

Kadírov sugirió que el atacantes podría tener vínculos con los órganos de seguridad franceses, ya que recordó que los países occidentales ofrecen refugio a los enemigos de Rusia y Chechenia, en clara alusión a supuestos guerrilleros islamistas reclamados por la Justicia rusa.

Denunció que esos individuos son instruidos para formar parte del Estado Islámico y combatir en Oriente Medio, y se mostró convencido de que si Azimov hubiera permanecido en Chechenia "su destino hubiera sido otro".