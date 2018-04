Tiroteo en la sede de YouTube en California

La Policía respondió este martes a un tiroteo en las oficinas de YouTube en California.



La Policía de San Bruno advirtió a la población en Twitter que se mantuviera alejada del área, al tiempo que imágenes divulgadas por redes sociales y la televisión mostraban a oficiales armados recorriendo las instalaciones de la compañía cerca de San Francisco.







Police activity at 901 Cherry Ave, please stay out of the area. pic.twitter.com/H6iAj0g7ra