Trump alardea de haber mentido a Trudeau

El presidente estadounidense Donald Trump insistió el jueves en que Estados Unidos tiene un déficit comercial con Canadá, contradiciendo las estadísticas oficiales y presionando a su vecino del norte en medio de la tensa renegociación del TLCAN.

Trump reaccionó a una información publicada por el diario The Washington Post, según la cual el mandatario estadounidense aseguró que la balanza comercial entre Estados Unidos y Canadá es favorable a los canadienses.

"Tenemos un déficit comercial con Canadá, como tenemos con casi todos los países (algunos de ellos enormes)", tuiteó Trump, y agregó que al primer ministro canadiense Justin Trudeau "no le gusta decir que Canadá tiene un superávit" con Estados Unidos.

"Pero lo tienen... casi todos lo tienen... ¡y así es como yo lo sé!", dijo.

Estados Unidos, que importa grandes volúmenes de materias primas y productos básicos, incluyendo petróleo, madera y papel de Canadá, exportó 2.800 millones de dólares más a Canadá de lo que importó del país vecino en 2017, informó el Departamento de Comercio estadounidense este mes.

Sin embargo, considerando solo el comercio de bienes, Estados Unidos tuvo un déficit de 17.600 millones de dólares con Canadá el año pasado. Trump otras veces descontó los servicios al debatir sobre balanzas comerciales bilaterales.

El gobierno de Trudeau se negó a comentar sobre las afirmaciones de Trump.

"De acuerdo con sus propias estadísticas, Estados Unidos tiene un superávit comercial con Canadá", se limitó a decir Adam Austen, vocero del ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá.

"Canadá y Estados Unidos tienen una relación comercial equilibrada y mutuamente beneficiosa", dijo a la AFP.



México "mimado"



Según The Washington Post, durante un discurso de recaudación de fondos en Missouri el miércoles por la noche, Trump relató una conversación con Trudeau que supuestamente tuvo lugar en octubre pasado, cuando éste visitó la Casa Blanca.

"Trudeau vino a verme. Es un buen tipo Justin. Me dice: 'No, no, no tenemos déficit comercial con ustedes, no tenemos ninguno. Donald, por favor'", dijo Trump, imitando a Trudeau, según el Post.

"Le dije, 'Falso, Justin, lo tienen'. Yo ni siquiera lo sabía... No tenía ni idea, solo le dije: 'Estás equivocado'".

Trump agregó: "¿Saben por qué? Porque somos muy estúpidos... Y pensé que ellos eran inteligentes. Le dije: 'Estás equivocado, Justin'. Él me dijo: 'No, no tenemos déficit comercial'. Le dije: 'Bueno, en ese caso me siento diferente, pero no lo creo'".

A continuación, Trump dijo que le pidió a un miembro de su equipo que saliera con uno de los del equipo de Trudeau. "Dije, 'Verifiquen, porque no puedo creerlo'", contó.

En Missouri, Trump también criticó a quienes quieren mantener el TLCAN, llamando a México "mimado" y afirmando que Canadá se burló de Estados Unidos.

"Lo mejor es ponerle fin y hacer un nuevo acuerdo", dijo.

Trump lanzó el año pasado negociaciones con Canadá y México para revisar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el cual según el presidente estadounidense ha sido un "desastre" que le costó empleos a Estados Unidos y socavó la producción industrial nacional.

La séptima ronda de conversaciones finalizó la semana pasada en México sin que las partes hayan señalado avances sustantivos, y en medio de amenazas de Trump de un retiro de Estados Unidos.

En Misuri, Trump también arremetió contra aliados comerciales de Estados Unidos y grandes economías mundiales, según el Post, que dijo haber obtenido una grabación de audio del discurso del presidente.

Trump dijo que la Unión Europea, Japón y Corea del Sur, pero también China, habían estafado a los trabajadores estadounidenses.

"Nuestros aliados están interesados en sí mismos", dijo. "No se preocupan por nosotros", acotó.

También sugirió que Washington podría retirar sus fuerzas armadas desplegadas en Corea del Sur si no conseguía lo que quería con Seúl en términos comerciales.