La OTAN dice que el ataque químico a Reino Unido tendrá "consecuencias"

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha dejado claro que el ataque con un agente químico en Reino Unido "tiene que tener consecuencias" porque es "inaceptable" y ha asegurado que "Reino Unido no está solo" y la Alianza está lista para prestarle apoyo.

"Apoyo plenamente la necesidad de dar una respuesta porque cuando vemos acciones como las que hemos visto el Salisbury tiene que tener consecuencias", ha subrayado Stoltenberg en rueda de prensa preguntado por el envenenamiento del doble agente ruso Sergei Skripal y su hija con un agente nervioso militar en Reino Unido, cuyo Gobierno ha acusado a Rusia de estar detrás del incidente.

El secretario general aliado ha asegurado que no tienen "ningún motivo para poner en duda los hallazgos y evaluaciones que ha hecho Reino Unido", que apuntan a Rusia como el responsable.

"Hemos visto antes que Rusia ha estado implicada en el mismo tipo de incidentes y casos. Y sabemos que este agente nervioso ha sido producido en Rusia. Por tanto confiamos en las evaluaciones que ha hecho Reino Unido", ha explicado el exprimer ministro noruego. "Estoy absolutamente seguro de que Reino Unido responderá y está respondiendo de forma proporcionada y medida", ha asegurado.

Al ser preguntado por el tipo de apoyo práctico que los aliados podrían brindar a Reino Unido y si estaría justificado invocar el artículo 5 -la cláusula de defensa colectiva- en respuesta a este ataque, Stoltenberg ha asegurado que "no ha habido una petición del artículo 5".

"Es importante que reaccionemos de forma proporcionada, medida y defensiva y no ha habido ninguna petición para el articulo 5", algo que "compete a los países pedirlo", ha explicado.

Dicho esto, ha dejado claro que "Reino Unido no está solo" y que "la OTAN está lista para dar apoyo" después de que los aliados acordaron este martes que se trata de un ataque "inaceptable" y "una violación clara de las normas y acuerdos internacionales" en la reunión del Consejo del Atlántico Norte en la que el Gobierno británico les informó del caso. Este jueves el asesor de seguridad nacional del Gobierno británico, Mark Sedwill, volverá a darles los últimos datos, ha explicado Stoltenberg, que ha avanzado que el lunes también se reunirá con el ministro de Exteriores británico, Boris Johnson.

Los aliados trasladaron este miércoles a Londres "su solidaridad" y exigieron a Rusia "responda a las preguntas de Reino Unido", incluido sobre su programa de armas químicas, al tiempo que le ofrecieron "apoyo" para llevar a cabo la investigación, aunque Reino Unido, ha explicado, tiene "muchas capacidades" propias y de momento, "no ha pedido ningún tipo de apoyo práctico", ha explicado el noruego.

"El apoyo político es importante porque envía un mensaje claro de que Reino Unido no está solo", ha asegurado.

"Tenemos que ver esto dentro de la imagen más amplia", ha avisado Stoltenberg, que ha recordado el comportamiento "temerario" de Rusia en los últimos años como se ha visto con su anexión de Crimea, su presencia militar en Moldavia y Georgia, su interferencia en Montenegro y otros países de los Balcanes, así como "sus intentos de interferir en elecciones e instituciones democráticas y el refuerzo militar en el norte de Europa hasta Oriente Próximo".

Stoltenberg ha dejado claro que "la OTAN ve cualquier uso de armas químicas como una amenaza a la paz y la seguridad internacionales" y un ataque como el de Salisbury "no tiene lugar en el mundo civilizado" y ha recordado que Rusia ha invertido "fuertemente" en nuevas capacidades, incluido nucleares y ha integrado sus fuerzas convencionales y nucleares en su doctrina militar y maniobras.

"Difuminar la línea entre lo convencional y nuclear reduce el umbral para que Rusia utilice armas nucleares", ha avisado, insistiendo en que la OTAN no quiere "una nueva Guerra Fría" y se dejarán arrastrar a "una nueva carrera armamentística" que "no tiene ganadores, es costosa y no está en el interés de nadie".

"Pero que no quepa ninguna duda de que la OTAN defenderá a todos los aliados de cualquier amenaza. Mantendremos fuerzas convencionales fuertes y una disuasión nuclear eficaz y segura", ha remachado, al tiempo que ha insistido en que la Alianza también está trabajando para celebrar una nueva reunión con Rusia, aunque "el diálogo es difícil". "Pero es vital aumentar la transparencia y reducir el riesgo", ha dicho.