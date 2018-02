Un tiroteo en un instituto de Florida deja al menos 17 muertos

Al menos 17 personas han muerto en el tiroteo registrado este miércoles en el interior de un instituto de secundaria de la localidad de Parkland, en el estado estadounidense de Florida, según ha confirmado el sheriff del condado de Broward, Scott Israel.



"Me entristece decir que 17 personas han perdido la vida", ha indicado Israel en declaraciones a la prensa, agregando que el responsable --que se ha entregado a las autoridades-- es Nikolaus Cruz, de 19 años.



El tiroteo ha dejado "numerosos muertos", dijo a la prensa el superintendente escolar del condado de Broward, Robert Runcie. "Es una situación horrible", aseguró el funcionario para añadir que se trata de "un día horroroso para todos nosotros".



Los hechos han ocurrido en el Instituto Marjory Stoneman y el autor de los disparos todavía ha sido detenido poco después tras darse a la fuga en un vehículo.







La oficina del Sheriff del condado de Broward ha confirmado el tiroteo y ha asegurado que el autor de los disparos es un individuo que lleva un sombrero negro, una camiseta roja y pantalones negros. El hombre ha sido visto por última vez en la parte oeste de un edificio de tres plantas del complejo del instituto.



La Policía de Coral Springs ha pedido a los ciudadanos que no se acerquen al lugar del tiroteo ni a las inmediaciones.



En las imágenes emitidas en los medios locales se podía ver a varias decenas de personas saliendo de la escuela con las manos en alto o cruzadas detrás de la cabeza.







My prayers and condolences to the families of the victims of the terrible Florida shooting. No child, teacher or anyone else should ever feel unsafe in an American school.