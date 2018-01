El Papa: "Tengo miedo de una guerra nuclear"

El Papa, que comienza este lunes su sexto viaje a América Latina, ha expresado su temor ante la posibilidad de que se desate una guerra nuclear tras haber entregado a los periodistas acreditados en el vuelo papal una imagen de la destrucción en Nagasaki después del lanzamiento de la bomba atómica en 1945.



"Tengo miedo de una guerra nuclear, estamos al límite", ha asegurado Francisco en un breve diálogo que mantuvo con la comitiva que está a bordo del avión, según ha informado Radio Vaticano.





I ask you to accompany me on my journey to Chile and Peru in your prayers.