Trump, un presidente "idiota" rodeado de "payasos"

"Es peor de lo que imaginas. Es un idiota rodeado de payasos. Trump nunca lee nada, ni informes ni resúmenes. Se salta las reuniones con líderes mundiales porque se aburre". Es el texto de un e-mail, de remitente desconocido pero vinculado a la Casa Blanca, que aparece en el libro 'Fire and Fury: Inside the Trump White House', escrito por el periodista Michael Wolff y que ha soliviantado al presidente de EE UU, que está tratando -infructuosamente por ahora- de impedir su publicación.



En su artículo sobre el contenido de su libro y su experiencia en la Casa Blanca, Wolff describe un escenario caótico en la presidencia, con reuniones a gritos y filtraciones a la prensa para eliminar adversarios en la disputa por el poder.



Según Wolff, la hija de Trump y su marido, Ivanka Trump y Jared Kushner, son quienes llevan realmente las riendas de la Casa Blanca y los responsables de las renuncias de Bannon y del primer Jefe de Gabinete, Reince Priebus.





El artículo describe también a Trump como un, que se repite constantemente para desesperación de sus allegados y que hasta tiene dificultades para reconocer a sus propios amigos.El mandatario afirma que el libro está "lleno de mentiras" y se basa en "fuentes que no existen". "¡No autoricé ningún acceso a la Casa Blanca (de hecho le dije que no varias veces) al autor de este! Nunca hablé con él para el libro", aseguró en Twitter en referencia a Michael Wolff.

I authorized Zero access to White House (actually turned him down many times) for author of phony book! I never spoke to him for book. Full of lies, misrepresentations and sources that don´t exist. Look at this guy´s past and watch what happens to him and Sloppy Steve!