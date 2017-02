Marine Le Pen rechaza ponerse velo y planta al líder religioso del Líbano

La candidata presidencial del ultraderechista Frente Nacional, Marine Le Pen, se ha convertido este martes en protagonista de una nueva polémica por negarse a llevar velo para reunirse con el gran mufti de Líbano, donde se encuentra de visita oficial.

Estaba previsto que Le Pen y Abdul Latif Deryan se reunieran a primera hora de este martes en Beirut, pero la política francesa ha rehusado entrar en el Dar al Fatua --sede de la principal autoridad suní de Líbano-- porque le han pedido que se cubriera la cabeza.

"Me he reunido con el gran imán de Egipto, Seij al Azar, y no llevaba hijab", ha dicho en declaraciones a la prensa a su salida del Dar al Fatua. "Así que podéis presentarle mis respetos al gran mufti, pero no me cubriré la cabeza" para verme con él, ha añadido, según informa Naharnet.

La oficina de Deryan, por su parte, ha emitido un comunicado en el que informa de que ya había advertido al equipo de Le Pen de que la jefa del Frente Nacional tendría que ponerse un velo para dicho encuentro y que habían accedido a ello.

Le Pen inició el lunes un viaje por Líbano como parte de su campaña presidencial. De acuerdo con los sondeos sobre intención de voto, la líder de extrema derecha pasará a la segunda vuelta, prevista para mayo, donde tiene opciones de ganar.