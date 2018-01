Andrés Álvarez: «Organizar un evento en un catering es más barato que en un restaurante»

El Grupo Hostelero Álvarez ha dirigido por segundo año consecutivo la exposición gastronómica de la Región en Fitur

L.O. Después de toda una vida dedicado a la hostelería, Andrés Álvarez Carvajal (Alhama de Murcia, 21/02/1957) ha decidido dar sus últimos pasos en el mundo laboral junto a su hija, creando un Grupo Hostelero que lleva su nombre, y que dirige con pasión desde hace tres años poniendo su experiencia al servicio de los murcianos.

¿Cuál es la función del Grupo Hostelero Álvarez dentro del sector servicios?

Tenemos una empresa de catering, realizamos eventos con particulares y estamos metidos en el mundo de las ferias, como puede ser Fruit Attraction o Fitur. Vamos allí con empresas particulares y promocionamos el producto de la Región, productos que normalmente trabajan las pequeñas empresas. Esas empresas donan el producto, y una pequeña cantidad de dinero para nuestros gastos. Así se dan a conocer productos que no son muy conocidos.

¿El papel de su empresa en Fitur fue el de organizador?

Dentro del espacio que se nos permite de la Comunidad Autónoma, utilizamos ese pabellón, buscamos a empresas dispuestas a donar producto para poder hacer viable este sistema. Llevamos dos años y es un gran éxito, porque ofreciendo degustaciones en Fitur mostramos productos, como puede ser el vino de Carrascalejo, que no posee denominación de origen pero se trata de la bodega más antigua de la Región de Murcia. Además, nuestro grupo también se beneficia de diversos contactos que también quieren contar con nosotros para futuras ferias.

Es la segunda vez que realiza este servicio en Fitur. ¿Cómo valora este paso?

Es positivo siempre, aunque nos gustaría que la Comunidad Autónoma nos ayudara, ya sea en pagar el hotel o el viaje. Nos conformamos, de momento, con que nos dejen el stand de la Región de Murcia, precioso y grande, y poder dar allí esas degustaciones. Cada año va más gente, y esta vez pudimos dar producto durante cuatro horas, desde las 12.00 hasta las 16.00, y tuvimos que parar la cola porque no nos quedaba más producto de la cantidad de gente que había.

¿Qué gasto supone organizar un evento así?

Este año en concreto vamos a salir a las parejas, como se suele decir. Cubrimos gasto, pero no vamos a obtener beneficio. Nos cuesta, entre hotel, desplazamiento, dietas, Seguridad Social o permisos, entre cuatro y cinco mil euros organizar este tipo de evento en Madrid, sin contar con el producto que donan las empresas de forma gratuita para que nosotros lo regalemos allí. Hay empresas que se ofrecen a dar el producto, pero no dan dinero, entonces no puedo pagar el hotel en Madrid con el producto, por ejemplo. La aportación económica es muy necesaria.

Y en cuanto a los costes para un evento particular, ¿cuál es la diferencia con un restaurante?

Sale más económico que hacerlo en un restaurante, ya que nosotros nos desplazamos al recinto que nos digan. También depende del menú que te pidan. Nosotros utilizamos el local o lugar que el cliente nos dice: aproximadamente, el servicio total de un camarero estará en torno a los setenta euros.

¿Cuánto tiempo lleva al frente de su empresa?

Tres años. Me he dedicado toda la vida a la hostelería, como empleado, y decidí trabajar por libre. Me conoce mucha gente de este mundo, y por ello hemos crecido rápidamente y podemos mantenernos en una línea en la que no nos falta trabajo. Todo está saliendo bien.