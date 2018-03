En QuirónSalud Murcia destaca su 80% de plantilla femenina y su paridad en la Dirección

«En las últimas décadas se ha experimentado un incremento muy significativo en el número de estudiantes femeninas en las Facultades de Medicina». Así lo afirma Pilar Jiménez Fernández, que lleva a sus espaldas toda una década como directora médica del Hospital QuirónSalud Murcia. Sostiene que, como consecuencia de este aumento de universitarias, también ha crecido el número de mujeres médicos, tanto en atención primaria como en especializada. «Especialidades tradicionalmente desempeñadas por hombres están siendo ocupadas por mujeres, sobre todo las especialidades quirúrgicas», señala.

Pilar Jiménez inició su trayectoria profesional como médico de atención primaria para desarrollar con posterioridad a 1999 labores de Dirección Médica y Asesoría Médica en distintas Compañías de Seguros de Salud. Fue en el año 2005 cuando dio comienzo una nueva etapa en el ámbito de la gestión hospitalaria a través de su puesto en el Hospital Mesa del Castillo, un paso previo a su incorporación en la Dirección Médica del Hospital QuirónSalud Murcia en 2008.

A lo largo de su carrera profesional ha asistido a numerosas situaciones que le hacen hablar con criterio acerca de cómo funciona la esfera médica, no solo desde el punto de vista del profesional sino también desde lo que viven y experimentan sus pacientes. En una jornada como la que se conmemora hoy, Día Internacional de la Mujer, Pilar Jiménez destaca que «los profesionales optan en la actualidad sin ningún tipo de trabas por su condición de sexo a las distintas especialidades existentes». Añade que «cada vez con menor frecuencia las preferencias de los pacientes se polarizan hacia un sexo determinado», aunque reconoce que «es cierto que en especialidades como la Obstetricia y Ginecología o en Urología, los pacientes muestran preferencias por profesionales de su mismo sexo. No obstante, en la elección del facultativo, los pacientes priman más cualidades como la empatía, atención, información y trayectoria profesional».

Entiende que la conciliación familiar de cualquier trabajador, independientemente de su sexo, es un reto que se debe abordar «no solo desde el ámbito laboral sino también facilitando el acceso a la formación y desarrollo en la carrera profesional». La directora médica manifiesta que, actualmente, «en la mujer existe mayor dificultad para conciliar porque también social y culturalmente tiene asignado el rol del cuidado de los hijos. Conseguir mejoras en este sentido pasa por el apoyo institucional a la empresa y un cambio social en la concepción de determinados roles», según argumenta.

«En nuestro hospital actualmente el 80% de los puestos están desempeñados por mujeres, sobre todo en el área de Enfermería. La distribución entre facultativos es del 70% de hombres frente al 30% de mujeres, si bien en los últimos años se ha incrementado sustancialmente el número de mujeres, tanto en especialidades médicas como en quirúrgicas. En el área de Dirección existe paridad en el Comité de Dirección, siendo el número de mujeres igual al de hombres», detalla.

«En mi experiencia personal no he percibido nunca que mi condición de mujer supusiese un inconveniente para acceder o desarrollar mi actividad profesional. Como mujer siempre me he sentido igualmente capacitada para desempeñar cualquiera de los trabajos a los que he optado y esa creencia la he transmitido a mi entorno», comenta Pilar Jiménez, que aprovecha para hacer un llamamiento a todas las mujeres:

«Si creemos en nosotras mismas, esa proyección será la que perciban los que nos rodean. Si no nos cuestionamos nosotras, nadie más podrá hacerlo», sentencia.