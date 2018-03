Marevents, consolidada como símbolo de igualdad

Sueldos equitativos entre hombres y mujeres y cero diferencias de salario en un mismo puesto. Paridad en una oficina en la que hombres y mujeres conviven al 50%, la entrada a la oficina es a las 9.30 horas para que padres y madres puedan llevar a los niños al colegio sin problema y enfocada hacia la conciliación profesional y familiar.

Así es Marevents, la empresa de comunicación y eventos de la murciana María del Mar Abenza, una mujer que lleva catorce años al frente de una empresa que ha logrado ser líder del sector en la Región.

María del Mar, ganadora del premio Empresaria del Año 2016 en la Región de Murcia que concede la Organización de Mujeres Empresarias y Profesionales (OMEP), sabe lo que es encontrar trabas en el camino al éxito. Sin embargo, lo tiene claro: «Trabas nos encontramos todos, seamos hombres y mujeres, quizá distintas trabas, pero trabas al final del día. Lo importante y lo que siempre intento inculcar a mi equipo es la importancia de no centrarse en las trabas sino en las posibilidades de un trabajo bien hecho. Un trabajo de excelencia habla por sí solo, sea expuesto por un hombre o por una mujer».

Añade que «la mujer debe valorarse y confiar en su trabajo. Por ejemplo, nunca he entrado a una reunión pensando si era la única mujer o no, me daba igual porque sabía que mi trabajo hablaría por sí solo y en los negocios eso es lo que importa».

En esto de la igualdad se oyen voces en todas direcciones. Algunos dicen que las mujeres son más empáticas y tienen más facilidad en el trabajo en equipo y en el diálogo. Otros, que los hombres son más autoritarios y con mayor capacidad de decisión y tolerancia al estrés. «Desde mi punto de vista, no creo demasiado en estos tópicos que no hacen otra cosa que crear diferencias, diferencias que son precisamente las que yo lucho por derribar en mi empresa. En mi equipo, lo que valoro es la profesionalidad y contar con buenas personas a mi lado, eso es en lo que me fijo», argumenta la directora de Marevents.

Marevents y su directora luchan por la igualdad desde hace años apoyando toda clase de proyectos involucrados en erradicar la desigualdad entre hombre y mujer. Hace unos meses estuvieron presentes en la campaña contra la violencia de género de la CARM y ahora acaban de crear y producir LIFEM, un foro de liderazgo femenino que consiguió reunir en la Región a grandes representantes de liderazgo a nivel nacional y que dio las claves para el liderazgo femenino desde una óptica personal. «Fue todo un éxito, lo que nos ha terminado de convencer para hacer LIFEM 2019 en Madrid. Es mi manera de apoyar a la mujer, dándole recursos para que sea exitosa y empoderarla no solo a nivel profesional sino también personal. De esta premisa nace la última campaña solidaria con la que nos hemos comprometido y que esperamos apoye mucha gente. Está centrada en ´Dragon Boat BCS´, una preciosa iniciativa que intenta recaudar fondos para que mujeres que han superado un cáncer de mama puedan competir en Florencia en la categoría Dragon Boat, un deporte que se ha demostrado que tiene enormes beneficios para la recuperación de las secuelas de estas mujeres».

Desde Marevents afirman que el verdadero sentido de un día como hoy es dejar patente que la lucha por la igualdad continúa y debe estar en todos los ámbitos de la vida. Es un reconocimiento a la mujer y al papel relevante que tiene en la sociedad hoy en día pero, sobre todo, debemos recordar que es una manera de honrar a esas mujeres que dieron su vida por luchar por la igualdad. El 8 de marzo surgió a partir de mujeres valientes y comprometidas que trabajaban en una fábrica textil en Estados Unidos y que como forma de protesta por las precarias condiciones laborales realizaron una huelga que terminó siendo reprimida violentamente. Concluyen que «ellas, las mujeres a las que se les negó todo, fueron y son las verdaderas heroínas y líderes».