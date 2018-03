Manuela Marín Gómez: "El poder sigue estando en manos de los hombres"

Manuela Marín Gómez es empresaria y, desde el año 2011, preside la Organización Murciana de Mujeres Empresarias y Profesionales (OMEP). Celebra que se conmemore el Día de la Mujer, aunque espera que algún día deje de hacerse «porque hayamos alcanzado la igualdad».

P Usted ostenta un cargo de responsabilidad en una asociación donde la mujer es protagonista, pero, ¿cree que le habría sido más difícil alcanzar un puesto de similares características en otro tipo de empresa?

R Yo llegué a presidenta de la OMEP sin tenerlo como objetivo realmente, estuve trabajando por la asociación varios años y cuando fueron las elecciones al cargo me lo propusieron las mismas asociadas y la junta directiva. Creo que con trabajo y esfuerzo, si una persona se lo propone consigue lo que sea.

P ¿Existe la conciliación?

R La conciliación es un problema no solucionado en nuestro país y eso se ve agravado porque no todos los hombres colaboran en casa en igualdad. Tampoco todas las mujeres están dispuestas a sacrificar parte de su vida personal o profesional a causas ajenas a lo que es su profesión o su hogar, y esos dos problemas hacen que la mujer no opte a liderar asociaciones o incluso no se plantee acceder a altos cargos. El poder sigue estando en manos de los hombres y siguen siendo los que deciden y, puestos a decidir, eligen lo fácil, que es a otro hombre.

P ¿Trabajan también hombres en la OMEP?

R En la oficina tenemos a dos chicas a media jornada. Trabajamos para mujeres y queremos que las personas que trabajan en la oficina sean mujeres. No nos hemos planteado cambiarlo, quizá si la organización tuviera más trabajadores nos plantearíamos meter hombres.

P ¿Qué líneas de trabajo siguen para fomentar la igualdad laboral y social de la mujer?

R Seguimos varias líneas desde el Observatorio por la Igualdad, que dirige Isabel Franco. La primera fue la creación del propio observatorio y la redacción de un manifiesto que pretende hacer más visible la Ley de Igualdad. A raíz de ello, más de doscientas empresas y entidades han expresado su deseo de adhesión al mismo. Trabajamos también para obtener datos sobre la situación de la mujer en la Región, datos que no existen hasta ahora. Sin una radiografía actual es complicado plantear iniciativas o estrategias. En estos momentos puedo adelantar que se ha creado una mesa de trabajo, integrada por empresarias asociadas y otras profesionales, para continuar planteando una evolución al Observatorio que permita adaptarnos a las demandas actuales de la sociedad en general, y en particular de las mujeres. También hacemos charlas informativas a empresarios sobre la implantación de los planes de igualdad y sobre medidas de conciliación para la empresa, e introducimos empresarias y directivas en foros empresariales en los cuales todavía son escasas.

P ¿Qué cree que se podría hacer para mejorar la imagen de la mujer en la sociedad?

R Es muy importante visibilizar a la mujer en todas sus facetas y eso se debe hacer desde todos los ámbitos. He de decir que en este punto, el diario LA OPINIÓN está realizando una gran labor porque lleva a cabo muchas iniciativas para visibilizar a la mujer todo el año, no solo durante estos días de celebración, y ese es un esfuerzo que tendrá su recompensa. En general se están sumando cada vez más medios, pero tienen mucho trabajo por hacer ya que en general se presenta a la mujer de forma muy frívola a veces, se comentan cosas superficiales y desmerecen su trabajo. En deportes, básicamente se informa de los masculinos. También habría que hacer un análisis de los libros de texto escolares porque ofrecen una realidad machista.