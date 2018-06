Un fallo de las tarjetas Visa provoca problemas con los pagos en toda Europa

El servicio de pagos electrónicos con tarjetas Visa sufrió hoy una interrupción en todo el continente europeo, lo que ha provocado problemas en algunas transacciones, informó un portavoz de la compañía.



"Visa está actualmente experimentando una interrupción del servicio. Este incidente está impidiendo que se procesen algunas transacciones en Europa", señaló la fuente.



La empresa, que tiene en Londres su sede europa, afirmó que investiga las causas del problema y trabaja "tan rápido como es posible para resolver la situación".



Una portavoz del Banco Royal Bank of Scotland confirmó que "algunos clientes están experimentando problemas al utilizar sus tarjetas de débito".







