Delantales en el balcón, la señal para apoyar la huelga en el hogar el 8 de marzo

Las mujeres que secunden la "huelga de cuidados" convocada en el marco de una movilización general prevista para el 8 de marzo, colgarán un delantal de su ventana o balcón para indicar que ese día, no se encargarán de las tareas del hogar y la atención a personas dependientes en protesta por la falta de reconocimiento y visibilidad de este trabajo no remunerado.



El de cuidados es uno de los cuatro ejes en que se articula la convocatoria de huelga impulsada en el Día Internacional de la Mujer por el Movimiento Feminista, una jornada en que por primera vez en la historia, los sindicatos han respaldado y legalizado paros dirigidos a denunciar la falta de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la violencia que éstas sufren y la mayor carga que soportan en casa.





Si apoyas la huelga pero no puedes acudir, ¡cuelga tu delantal!en tu balcón o ventana pic.twitter.com/zvg4jLbYbB — Isabel (@Ifuesua) 26 de febrero de 2018

Con el lema "si nosotras paramos, se para el mundo", se llama a las mujeres ade planificación, gestión y atención del hogar y sus suministros durante la jornada, así como a eludir los cuidados de personas dependientes que no sean imprescindibles a fin de que los hombres asuman estas responsabilidades y sean así conscientes de hasta qué punto ellas cargan con todo."Los cuidados siempre han sido invisibles y no se han tomado en cuenta como una forma de, está en el ámbito privado, no se habla de ello", cuenta a Europa Press la vocera de Territorio Doméstico en la Comisión 8 de Marzo, Rafaela Pimentel.Explica que "los hombres no se han hecho cargo nunca de esa" y a las mujeres se las ha "educado para mantener ese rol". Reconoce que "se han dado pequeños pasos pero sigue sin ser responsabilidad de ellos el cuidar y hacer esas tareas".