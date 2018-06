Joaquín Segado: "Sin AVE, aeropuerto y más plazas hoteleras, lo de ser 'Puerto Home' es imposible"

Suma ya dos meses en el cargo, aún no han pasado sus 100 días de cortesía y el cambio de Gobierno central ya ha puesto las miradas sobre su sillón, tras la polémica de su nombramiento. Su pertenencia al PP -es presidente del partido en Cartagena-, mismo partido que dirige la Comunidad Autónoma, no le ayuda a relajar los ánimos tras la llegada del PSOE a La Moncloa.

Dos meses en el puesto, ¿adaptado?

Yo creo que sí. La verdad es que me he encontrado un ambiente muy sano, con gente muy predispuesta a acogerme de forma muy amable. Habría que preguntarle a los trabajadores del puerto si ellos se han adaptado a mí.

¿Qué balance hace de la gestión de Antonio Sevilla?

Hizo un buen trabajo y antes que él, Adrián Ángel Viudes. El puerto presenta en 2017 unos resultados históricos que evidentemente no son por mi gestión. Están ahí por un equipo que ha sabido hacer las cosas bien y por eso también lo mantengo prácticamente en su totalidad.

Las voces críticas llegaron desde el minuto uno. Muchos le acusaron de no tener formación para este puesto. ¿Le molestó?

Siempre soy de los que piensa que a las personas hay que darles oportunidades. A mí no se me dio ni un segundo de margen. No había tomado posesión y ya estaba siendo objeto de críticas cuando no había podido tomar ni una sola decisión. Confío en que se me pueda valorar en mi trabajo. Creo que atesoro experiencia en el ámbito de la gestión pública y durante estos años he podido trabajar en puestos de gran responsabilidad, con presupuestos importantes bajo mi gestión.

Tras la moción de censura en el Gobierno central, las miradas se vuelven para usted. ¿Le inquieta la situación?

Ahora mismo sigo trabajando en mi puesto sin descanso. Como ya he dicho, soy de la opinión de dar tiempo a la gente para que demuestre su valía para desempeñar su trabajo. Además, quiero recordar que el nombramiento de los presidentes de las Autoridades Portuarias esta definido en la Ley de Puertos, y son los gobiernos autonomicos quienes lo nombran.

Se dijo que este puesto era para frenar sus aspiraciones a la Alcaldía de Cartagena€

La propuesta de Noelia Arroyo como candidata a la Alcaldía por el PP fue una propuesta conjunta entre el presidente del partido en la ciudad, que soy yo, y el presidente regional, Fernando López Miras. Los dos nos pusimos de acuerdo en que creíamos que lo mejor para Cartagena y el partido era que Arroyo fuera la candidata, y eso es lo único que nos movió. Lo demás ha sido una confianza que ha depositado en mí el Gobierno regional para que yo fuera presidente de la Autoridad Portuaria y yo estoy agradecido, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra.

Recibe el puerto más rentable del país, líder en graneles, cuarto en tráficos y una gran proyección de futuro con El Gorguel€ Lo difícil sería no seguir mejorando.

Es uno de los valores más importantes que tiene la Región. El último año ha vivido su mejor año de la historia. Hemos entrado en el top 25 de los puertos de Europa y pienso que el futuro va a ser positivo. Esto nos hace ver que es más necesario que nunca que podamos crecer en los tráficos, ya que ahora mismo tenemos menos posibilidades por un asunto puramente físico, de espacio. Por ello se hace vital tener una nueva dársena de contenedores en El Gorguel que nos sitúe en el mercado a nivel internacional y que genere puestos de trabajo. Calculamos que a día de hoy la actividad portuaria sustenta 12.000 empleos y con la terminal podríamos llegar a los 30.000. Hablamos de una cuestión estratégica para la Región y para España.

¿Qué nuevas líneas de transporte de mercancías tienen pensado abrir o consolidar?

Estamos explorando varias. La fundamental y más importante es la de contenedores. Movemos ahora mismo 100.000 al año y, según las previsiones, en su última fase, serían 3,5 millones con El Gorguel€ Las posibilidades de crecimiento son enormes. Luego también está el tráfico de ganado vivo, que era algo inexistente hace cinco años y ahora somos el primer puerto de Europa, pese al descenso de los últimos meses. Sobre tráficos nuevos, estamos explorando posibilidades, pero hay que ir paso a paso y sin precipitarse. Esta misma semana hemos estado en el Salón Internacional de la Logística de Barcelona donde hemos tenido reuniones con navieras y empresas de transporte.

Volvemos a las críticas. Dicen que desde el Gobierno regional quieren convertir el puerto en el puerto de Murcia€

El puerto tiene que ser el referente para la salida y entrada de mercancías de Madrid hacia abajo. No podemos aspirar solo a ser el puerto regional. Somos ya uno de los cuatro más importante de España. Aspiro a consolidar esa posición y a que seamos un referente no solo en graneles, donde somos el número uno nacional, sino también en mercancía en general. Para eso hay que acometer nuevas infraestructuras, tanto a nivel portuario como de interconexión con el resto de España como el Corredor Central y el Mediterráneo, y en eso estamos trabajando a través de inversiones, como la de la Variante de Camarillas, que acortará la distancia con Madrid en casi 30 minutos. Todo eso no es casualidad y no es para ser el puerto de Cartagena, sino para ser el referente de todo el sureste español y del Mediterráneo.

El turismo de cruceros parece que ha llegado al límite...

Este año hay más escalas, pero el número de pasajeros no crece tanto. Eso se debe a que hay una tendencia de mejora en la calidad con cruceros más pequeños de los llamados premium, pero también es cierto que cada vez hay más competencia y a nuestro alrededor surgen más puertos con oferta turística, como Málaga, Alicante, Valencia, Barcelona, Ibiza, Gibraltar€ Seguiremos apostando por ello y no por el negocio portuario, ya que no es un eje fundamental, sino por la economía que genera.

¿Ser ´Puerto Home´ es algo inalcanzable?

Uno tiene que ver cuáles son los puertos de salida de pasajeros. Ahora mismo, Valencia y Barcelona, básicamente. Faltan plazas hoteleras, vías de comunicación y nombre en el resto de España y de Europa. Tenemos que conseguir eso. La puesta en marcha del aeropuerto será un paso positivo para lograrlo y también la llegada del AVE si se produce a corto plazo. La oferta hotelera depende menos de las administraciones. Cuando se conjuguen estas formas podremos empezar a hablar en serio de ser ´Puerto Home´, pero hasta entonces va a ser imposible.

Y, ¿qué me dice de crear una playa urbana en El Espalmador o en Santa Lucía?

Los puertos en sí debemos centrarnos en la actividad portuaria. Es cierto que somos un puerto único. Tenemos dos banderas azules dentro del área portuaria: Una en la playa urbana de Cartagena, Cala Cortina, que ya existe y suma una década ya con esta distinción; y otra en el puerto deportivo que gestiona el Club de Regatas, por primera vez. Eso es síntoma de que la calidad del agua, la limpieza, es algo en lo que centramos esfuerzos y se está consiguiendo. Pero de ahí a que en el interior de la dársena de Cartagena pueda haber una playa€ A mí, los especialistas del puerto, desde el primer día, ya me dijeron que no es aconsejable tener playas dentro de los espacios portuarios. Pero no corresponde al puerto planificar estas cosas.

Ya ha anunciado que seguirá como presidente del PP de Cartagena. ¿Cómo va a hacer para evitar hacer política o campaña electoral desde la presidencia del Puerto?

Desde que llegué estoy dedicándole al puerto 12-14 horas al día. Y también estoy atendiendo mis obligaciones como presidente del partido en Cartagena y como vicesecretario general en la Región€ Es cuestión de organizarse el tiempo y eso intento hacer. Quizá quien más lo sufre es mi familia. Desde luego, lo que no tiene sentido es que yo usara el puerto para promocionar el partido. No lo voy a hacer, pero no puedo separar mi condición de presidente de la Autoridad Portuaria y del PP en Cartagena. Un ejemplo es esta misma entrevista, donde pese a que respondo en calidad de presidente del puerto es inevitable que me pregunte por cosas relacionadas con el partido. A veces, se aprovecha en las citas con los medios para preguntarme sobre cosas al margen de la actividad portuaria, pero no me aprovecharé de esa circunstancia para sacar beneficio. Es perfectamente compatible, igual como lo es ser alcalde y secretario general de un partido.