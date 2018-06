Puertas abiertas y exhibición aérea por los 75 años de la Academia General del Aire

Este fin de semana se conmemora el 75 Aniversario de la Academia General del Aire, con sede en San Javier, con un festival aéreo y una jornada de puertas abiertas. A lo largo del año se vienen celebrando distintos actos con motivo de la efeméride, pero es este fin de semana cuando tendremos las mejores propuestas de cara al público en general y de manera totalmente gratuita.



Es en 1939 cuando empieza a tomar forma lo que hoy conocemos, cuando se creó el Ejército del Aire, y es en aquellos tiempos cuando se determinó que las características de la base aérea de San Javier eran las idóneas para su ubicación por gozar de unas condiciones meteorológicas realmente favorables para la enseñanza del vuelo. Así, en 1943 inicia su andadura la Academia General del Aire como lugar estratégico en la formación de los futuros oficiales del Ejército del Aire.



La jornada de puertas abiertas tendrá lugar mañana, con una exposición estática de 10.00 a 17:30 horas; un gran despliegue en el que participarán el Ejército del Aire, de Tierra, Armada y Guardia Civil. Tendremos la oportunidad de ver de cerca y fotografiarnos con impresionantes aviones que surcan los cielos de medio mundo.



También podremos disfrutar de exhibiciones aéreas sobre el Mar Menor desde la Playa El Castillico y la Playa de Barnuevo en la mañana del domingo, desde las diez de la mañana hasta las tres de la tarde. Los primeros en salir a escena será los miembros de la Patrulla de Aeromodelismo de Exhibición del Ejército del Aire, para continuar con Jorge Macías, Aermacchi 346, Aspa, Canadair, P-3 Orión, Harrier, KC-135, Tigre, F-18, CV 22 Osprey, EFA, Firecce Tricolori, Pasada histórica y, en torno a las dos y veinte del mediodía, la Patrulla Águila. Tanto los aviones del Ejército del Aire como las patrullas internacionales nos dejarán boquiabiertos.



Recomendaciones

Hay que tener en cuenta, si asistimos a las exhibiciones, que el sonido se los aviones a esas velocidades puede ser molesto para los oídos, por lo que debemos protegernos con tapones –o auriculares, si no los llevamos a mano–. Aun así, podemos recomendar a los más peques se pongan las manos sobre los oídos como protección acústica.



Otra cosa que es importante saber antes de lanzarnos a la carretera es que cada vez que hay un acto de este tipo el lleno es absoluto, por lo que recomiendo planificar con tiempo aspectos como el aparcamiento. Si pese a llegar con tiempo no encontramos sitio para dejar el coche, es recomendable dejar a los niños en la zona más cercana a la entrada a la base y que empiecen la visita con un familiar o un adulto mientras logramos aparcar, así los pequeños no se impacientan. Aun así, en los municipios de San Javier, San Pedro del Pinatar y Pilar de la Horadada se habilitarán zonas específicas de aparcamiento y líneas gratuitas de autobuses que llevarán a los interesados hasta la AGA.



Recordemos también que los adultos hemos de llevar el documento de identificación en vigor y que no se puede entrar al recinto de la Academia con mascotas, a no ser que sean perros guía. Además, los envases que se pueden llevar dentro del recinto no han de superar los 500 mg/ml., así que si llevamos en la mochila agua, que sean de este tamaño.

Es importante el llevar una mochila por familia, para no ir con muchas bolsas. Recordemos que van a ser inspeccionadas y al llevar una sola aligeramos la cola y el tiempo de supervisión de las mismas a la entrada a las instalaciones.



La Academia es muy grande, y si vamos con niños que suelen ir en silleta es conveniente llevarla porque llegará un momento en el que pedirán o ir tomados o en brazos o en su sillita de paseo. También es importante –tanto si asistimos a la jornada de puertas abiertas como si asistimos a la exhibición aérea– que nos pongamos la debida protección solar, ya que ambas actividades son al aire libre y en una hora en la que la radiación es alta, así que tampoco han de faltar ni gagas de sol ni sombreros o gorras, y, cómo no, el agua para estar hidratados en todo momento. Los pequeños bocadillos también van a venir de perlas en esos momentos en los que los críos empiezan a tener hambre.



Teniendo todo esto en cuenta, os recomiendo este fin de semana poner la ruta sin lugar a dudas en esta zona junto al mar, en la que el cielo y la tierra se dan la mano con los auténticos héroes de la aviación. Es todo un lujo poder tener tan cerca a los mejores pilotos del mundo, poder disfrutar del cielo y de la Patrulla Águila, que a buen seguro te hará sentir auténticas emociones. Vuela por todo lo alto, vuela con el corazón.



Programa de actividades



SÁBADO

Puertas abiertas y exhibición estática: De 10.00 a 17.00 horas. Base aérea de San Javier

Exhibición aérea. De 17.30 a 19.30 horas. Santiago de la Ribera

Exhibición aérea. De 10.00 a 15.00 horas. Santiago de la Ribera.



DOMINGO