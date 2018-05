"Cycle es el vehículo de expresión de varias disciplinas"

Cycle regresan al guitarreo con Electrik. Tras varios álbumes en los que la presencia de la electrónica predo- minaba, los madrileños apuestan por el rock en estado puro, rabioso, descarado y directo . Para esta nueva entrega, Cycle –proyecto del productor y DJ David Kano, artífice de distintas aventuras sonoras como Krakovia, con Vinila von Bismark– han contado con colaboraciones de artistas de la indiscutible talla indie de Floren (Los Planetas), Guille Mostaza (Ellos) y Luis Rodríguez (León Benavente). Según subraya la nota de su discográfica, Luke Donovan, David Kano, La China Patino y Juanjo Reig regresan sin artificios ni postureos, reivindicando y bebiendo de sus propias influencias musicales y personales –rock, punk, new wave, madchester, etc.–, y aportando esa 'firma Cycle' tan reconocible y celebrada cuando suenan, a todo trapo, en festivales, radios o clubs. Los murcianos Glas y Kracauer completan el cartel en este minifestival que tendrá lugar esta noche en Garaje Beat Club.

Electrik es vuestro álbum más directo hasta la fecha. Las guitarras han asumido gran protagonismo. ¿Existe un antes y un después en el sonido de la banda? ¿Definitivamente os volcáis hacia la ´elektricidad´?

En Cycle realmente no ha nada definitivo. Este disco ha salido ´eléctriko´ y a lo mejor el siguiente es una opera electrónica.

Para esta nueva entrega ´electrika´, Cycle han contado con las colaboraciones de artistas del mundo indie: Florent, Guille Mostaza y Luis Rodríguez.

Sí. Teníamos ganas de contar con artistas a los que admiramos.

Three little piggies fue lanzada como primer sencillo en mayo del 2017. Ha sido necesario casi un año hasta que el disco ha salido a la venta. En comparación con grabaciones anteriores, ¿fue un parto complicado?

No ha sido complicado. Cada miembro del grupo tiene sus proyectos paralelos y no nos gusta forzar la máquina. Las canciones son inspiración, y llegan cuando llegan. No consideramos esto como un trabajo.

Cycle saca disco, Vinila también. ¿El proyecto Krakovia puede tener continuidad?

No creo. A propósito de Vinila, yo le he producido el disco; ella está en una onda, yo estoy en otra, y el resto está en otra. Krakovia estuvo bien mientras duró, pero no creo que vuelva a ser. O lo mismo sí.

La incorporación de David Tabu como guitarrista ha sorprendido a vuestros seguidores. ¿Por qué habéis decidido ampliar la familia?

En un disco con tanta carga eléctrica era necesario contar con más guitarras en detrimento de los sintes. Ahora está todo bien compensado.

Todos vuestros trabajos suenan diferentes: un compendio de tecno, rock, dance, punk, glam y electroclash. ¿Resulta complejo conjugar todos esos estilos? ¿Habéis utilizado como referencia a algún grupo actual a la hora de crear Electrik?

Hay muchas referencias, pero todas convergen en Cycle y todo suena a Cycle; ese es nuestro mayor reto. Hacemos la música que nos gusta hacer.

Electrik es el tercer disco que publicáis con Subterfuge Records. ¿Qué tal la experiencia de trabajar con un sello independiente?

Subter es casa. No veo a Cycle en otro sitio.

Sois músicos, pero también individualmente DJ´s o actores y actrices. ¿Cómo influye esa variedad de actividades artísticas en Cycle?

Cycle es el vehículo de expresión de varias disciplinas, de ahí viene la locura comunitaria de sus miembros.

De cara al directo, ¿cómo estáis planteando esta gira de presentación? ¿Es rock, es electrónica, es bailable€?

Llevamos varios meses presentando el álbum, y estamos encantados. Es una mezcla de todo lo que nos gusta.

Por primera vez cantáis en castellano (100 vidas). ¿Es el comienzo de algo?

Puede ser, porque la verdad es que nos encanta.

Dragons and eagles me suena un tanto New Order, referencia poco habitual en vuestro repertorio. ¿Cómo se os ha ocurrido sumergiros así en el pop?

Creo que tenemos una rama bastante pop; eso sí, a nuestra manera, véanse otros temas como Fruit of passion, Like a good girl, Sunset over the moon, etc.

Esta vez hacéis en el último disco una versión de Run with you, de Midnight, y antes una versión de More, de Sisters of Mercy. ¿Os va la ruta del bakalao?

No especialmente. Simplemente son buenos temas que nos ha apetecido versionar.

¿Le falta al rock esa desvergüenza que tuvo a finales de los setenta y finales de los ochenta cuando se acercó a la música de baile?

Cycle no conoce la palabra vergüenza.