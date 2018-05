Cartagena: cultura, deporte y mar

Desde hoy, y hasta el próximo 3 de Junio, Cartagena celebra su Festival de Arte Emergente Mucho Más Mayo, un evento cultural que organiza la Concejalía de Cultura y Juventud usando como escenario de distintas disciplinas artísticas los espacios públicos de la ciudad y lugares que habitualmente no recogen estas experiencias culturales.

Bajo el lema ´Interdependientes, ecodepencientes´, este año el festival pretende concienciar sobre lo importante de la conservación del entorno, así como de la necesidad de encontrar un punto de conexión entre todas las personas para un cambio no sólo social, sino también cultural y medioambiental. Y, en concreto, el barrio elegido en esta ocasión para centrar el foco es el de Los Dolores - Barriada Hispanoamérica - El Bohío, además, por supuesto, del casco histórico.

Así, por ejemplo, esta noche en un escenario tan mágico como puede ser la Muralla de Carlos III, tendrá lugar un festival de música gratuito y al aire libre en el que participarán los valencianos Santero y Los Muchachos, el cantautor cartagenero Carlos Madrid y, si el cuerpo aguanta, podremos acabar la noche con la dj murciana Chusa Sánchez. Dará comienzo a las nueve, y si vamos con niños podemos aprovechar para tomar un helado y que vean el ambiente.

Pero Cartagena es mucho más que eventos culturales. De hecho esta semana, como a lo largo de todo el año, su puerto será escenario de una de las tantas regatas que se van dando cita por toda la costa murciana. Así, los días 26 y 27 de mayo las aguas de Cartagena acogerán el Trofeo Kundaka 2018. Bajo la organización del Real Club de Regatas de Cartagena y la Federación de Vela de la Región de Murcia, se darán cita las distintas clases de vela ligera, como son: clases 420, laser, snipe, division y race board.

Es muy recomendable acercar a los niños y que comprueben in situ el montaje de los barcos, la cantidad de niños y de adultos que hacen deporte en los distintos clubs de la Región, así como de otras comunidades, y que vean que el deporte en el mar está en pleno auge. Tanto el sábado como el domingo, las pruebas empiezan a las once y media de la mañana, pero es especialmente interesante acercarse a primera hora y empezar el día contagiándose de ese ambiente tan saludable. Además, en la cafetería del Real Club de Regatas de Cartagena aunque no seas socio puedes perfectamente desayunar, comer o incluso merendar, y de paso ver el ambiente y coger fuerzas en un entorno realmente bonito.

Con la finalización a escasas semanas de las clases y la llegada del verano a la vuelta de la esquina, son muchos los padres y madres que se plantean qué hacer con los niños cuando el tiempo de ocio llene por completo nuestras agendas, y una opción realmente buena son los deportes relacionados con el mar, ya que el contacto con el grupo de iguales y con la naturaleza les reporta inmensos beneficios. Además, el deporte fomenta el compañerismo, el trabajo en equipo y refuerza la capacidad de superación de los pequeños, algo que se puede extrapolar a la vida diaria. En concreto, recomiendo de verdad el uso de las actividades enfocadas en torno a la vela para los más pequeños de la casa, primero con cursos de prueba, con los que se puedan familiarizar con ese entorno. Toda la línea costera que tiene la Región de Murcia nos regala una serie de clubs en los que podemos informarnos para tomar un primer contacto y, por qué no, descubrir la que puede ser una de nuestras grandes pasiones.

Podemos ampliar nuestras visitas a distintos clubes, como pueden ser: Club de Regatas Mar Menor de Los Urrutias, Club Náutico de Águilas, de Calabardina, de Santa Lucía, Mar Menor de Los Alcázares, Dos Mares, La Isleta, Lo Pagan, Los Nietos, Mazarrón, Portman, Villa de San Pedro, Islas Menores, Club de Regatas de Santiago de la Ribera, Puerto Deportivo Juan Montiel en águilas, o en La Manga? En conclusión, que disponemos de un amplio abanico en el que empezar a hacer nuestras primeras incursiones en cuanto a actividades náuticas con los más peques de la casa, para empezar a hacer mar y, cómo no, llegar siempre a buen puerto.

Ya sea en tierra o en alta mar, una cosa es cierta: los niños disfrutan de lo lindo con todo este tipo de actividades al aire libre, y si te decides por un deporte como la vela podrán además de adquirir los valores del compañerismo, de la fuerza de voluntad y de la superación personal, además del cuidado del mar.

Disfruta de lo que más te gusta en compañía de la familia, es un regalo que nos ofrece la vida, y más si es de la mano de aquellos a quienes más queremos, nuestros hijos. Feliz fin de semana.