Sergio Dalma, benvenuto a Cartagena

Sergio Dalma volverá a Cartagena este domingo para presentar en el Auditorio El Batel Vía Dalma III, tercera parte de su popular colección de clásicos italianos, con canciones de artistas tan dispares como Lucio Dalla, Domenico Modugno, Drupi, Toto Cutugno, Matia Bazar, Antonello Venditti, Ricchi e Poveri o Pino Donaggio.

Desde sus inicios, Dalma ha parecido una voz con sitio en el prestigioso festival de la canción de San Remo. Su timbre, su tono grave y carraspeado, sus melodías han recordado siempre a algunos de los grandes de la canción italiana, como Ricardo Cocciante o Claudio Baglioni. Pero es en las navidades de 2010 sale a la luz Vía Dalma, su primer homenaje a la música italiana, la que escuchaban sus padres y aprendió a valorar desde niño, en la radio y en el tocadiscos portátil. Trasladó al castellano temas míticos de ese país como Tú (Humberto Tozzi) , Yo caminaré (Fausto Leali), El jardín prohibido (Sandro Giacobbe), o De amor ya no se muere (Gianni Bella).

Resultó tal bombazo que Vía Dalma tuvo continuación en una segunda parte, donde a algunos clásicos transalpinos acompaña canciones de autores más recientes, como La cosa más bella, que popularizo Eros Ramazzoti, o Senza una donna de Zucchero.

Y como no hay dos sin tres, cuando el producto resulta exitoso, en octubre del pasado año el cantante catalán edita Vía Dalma III, de nuevo de la mano del productor genovés Claudio Guidetti. El disco lo componen 12 canciones de artistas tan dispares como Pino Donaggio (Yo que no vivo sin ti) Lucio Dalla (Toda la vida), Domenico Modugno (Volare), Drupi (Peuqeña y frágil), Toto Cutugno (Mía), Matia Bazar (Sólo tú), Antonello Venditti (Necesito un amigo), Ricchi e Poveri (Será porque te amo), Gianni Bella (Este amor no se toca) o Nicola di Bari (Trotamundos). Canciones la mayoría de ellas inmortales que en la voz de Sergio Dalma alcanzan nuevos y poderosos matices.