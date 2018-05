Ross: "Mi música, y yo con ella, funcionamos mejor en inglés"

Juan Antonio Ross es un músico imprescindible en la historia de la música popular española. Sigue en plena forma y está a punto de sacar nuevo álbum, Interstellar, precedido de un epé, Ross Pop, que sacó a finales de año, una especie de recopilación con algunos temas antiguos –rescatados y grabados– y otros nuevos o recientes, todos de diferentes enfoques desde una perspectiva pop. Músico completo (multi-instrumentista, arreglista, productor...), siempre cabe esperar de él algo grande, y en este próximo disco, asegura, se expande por el universo con melodías atemporales, de aroma clásico y absolutamente pop. Y, como todo en el universo peculiar de Ross, Interstellar también tiene un componente personal intimista muy destacable que a buen seguro quedará patente en el showcase que tiene previsto ofrecer mañana en la Fnac de Nueva Condomina.

Ha pasado un tiempo desde la publicación de Durante el fin del mundo. ¿Por qué una grabación tan larga?

Más que una grabación larga, que también lo ha sido por la tranquilidad y la ausencia de presión discográfica, fue decidir el momento de abandonar todo lo demás para encerrarse. Grabar requiere una concentración total y absoluta, y, si no paras y te aíslas, las canciones están ahí pero no progresan: nadie las hace avanzar, nadie les hace los arreglos, principios y finales, textos, etc., nadie va al estudio a grabártelas. En el caso de Ross soy yo quien hace todo eso€ Y así ha sido. Un día dije: «Se acabó, ahora toca mi disco».

Creo recordar que hablabas de un «striptease emocional» autobiográfico, que lo describías como «un álbum de fotos familiar» ¿Te planteas seguir escribiendo en español o se te hace más duro? ¿Qué tipo de reacciones recogiste?

Eso era Durante el fin del mundo, sí, pero no sé si escribiré más en castellano. Es algo que me vino así entonces, y como una especie de necesidad de autor de pop nacido en España. Sin embargo, soy alguien que se siente directamente habitante del planeta tierra e hijo de la música anglosajona, por mucho que estas historias puedan pesarle a mucha gente, cosa que nunca entenderé por qué ocurre, de manera que vuelvo al inglés, y no porque el castellano se me haga más duro; es al contrario: es más duro el inglés porque lo domino menos, pero mi música, y yo con ella, funcionamos mejor así, o al menos yo fluyo más y mejor así. La obra creativa es algo que se siente dentro y no puedes negarte a ella€ Me dejo llevar€ Quizá algún día lo haré otra vez, no lo sé, no me planteo nada. Este país es la leche, está lleno de prejuicios, nunca vi a nadie preguntarle a Nina Hagen por qué cantaba en Inglés siendo alemana o a cualquier grupo de Krautrock o a un grupo sueco de pop; eso solo ocurre aquí porque nunca se ha dado importancia a saber otros idiomas, somos muy panolis€, llenando luego estadios para ver a Springsteen.

¿Mantienes un método compositivo? ¿Eres ´disciplinado´ en ello? ¿Qué tiene que tener una canción pop para que a ti te parezca perfecta?

No mantengo un método estricto, aunque sí muchos métodos diversos, y soy disciplinado, pero sin llegar a la obsesión; no me gustan las obsesiones, creo que no ayudan nada. Dejo, de forma disciplinada, muchas cosas al azar creativo; sé que llegarán porque sobre todo estoy alerta. Sin disciplina no hay música€, al menos cierta disciplina. Y una canción debe tener algo de magia, un acorde, una progresión armónica, un giro melódico, algo que haga crack en algún sitio€ Lo de la perfección es otra cosa, porque la perfección no existe, yo solo intento generar estructuras que lo parezcan o puedan simular cierta perfección, y eso cada vez menos también€ Es una herencia: Mozart, Beatles€

¿En este momento tienes varios proyectos aparte de Ross?

En este momento tengo demasiados proyectos€ Estoy tocando con Talismán ya hace varios discos, con Bobito, que pronto grabaremos algo interesante, estoy a punto de sacar un disco nuevo, estoy con Los Amigos de Los Animales y alguna cosilla más que mejor no cuento ahora€ Lo mejor de todo es que hay algún proyecto en mente que todavía no se puede proyectar, y me gustaría mucho poder llevarlo a cabo€

¿Cómo ha sido el trabajo de producción de Ross Pop? ¿Ha sido más fácil o difícil que cuando grabaste tu primer disco?

Igual de difícil. Siempre es difícil. Siempre tengo la sensación de estar comenzando, de no saber qué estoy haciendo en realidad, pero hay una energía interna que dicta el camino, y le hago caso, y hasta que no vibra no lo dejo. Cuando esa luz de dentro se enciende, entiendo que está bien. Salvo el primero, en el que no tuve ningún control, no cambiaría nada del resto. Quizá me hubiera gustado tener mayor presupuesto para hacer los discos, pero eso ya no es posible, así que soy feliz con lo que tengo.

Durante el fin del mundo fue un punto de inflexión. ¿Ahora estás viviendo otro?

Es posible que sí€ El punto de inflexión quizá sea mucho mayor que aquel. Quizá sea el fin de algo y el comienzo de otra cosa, pero todavía tengo que defender esto y dejarlo macerar€ Más adelante veremos qué pasa.

Interstellar, la canción que da título a tu nuevo álbum, está dividida en dos partes, y comienza con la voz de Amstrong cuando pisó la luna. ¿Qué te sugería?

Es un tema sobre el espacio, un lugar que yo considero, simple y llanamente, un hogar, nuestro hogar, de dónde venimos y donde vivimos, de manera que aquella frase de: «Un paso pequeño para un hombre y un gran paso para la humanidad» era muy sugerente. Ver por primera vez a un ser humano pisando la Luna... Es un viaje a las estrellas, y quería una voz de radio; esta era muy interesante a tal efecto.

¿De dónde te viene tu afición al espacio?

Yo creo que somos hijos de las estrellas; dicho así puede parecer algo extraño o incluso cursi, pero científicamente es así, y creo que mi fascinación por el espacio radica en eso; como la fascinación por el mar, de donde también partimos alguna vez en la evolución€ Venimos del polvo de las estrellas, ahí se encontraban las partículas que generaron la vida. En el fondo no es más que una visión romántica de una cuestión indiscutible. Ya desde niño me quedaba extasiado con las películas del espacio. Hoy me sigue pasando, aunque buenas de verdad hay pocas.

Hay una película reciente de ciencia ficción que se titula como tu disco, Interstellar. ¿Has tomado el titulo como un guiño?

En absoluto. Cuando vi la película, que además me gustó regular, vi que ahí estaba la idea de mi canción puesta en imágenes. Pero lo de Interstellar tiene una historia anterior incluso, fue un proyecto de banda que no fructificó, y este tema daba nombre al proyecto. Todo fue anterior a la película.

¿Por dónde transita, musicalmente hablando, el nuevo disco de Ross? ¿Cuándo verá la luz?

Pues transita por casi todos los terrenos posibles, desde el pop más sutil y melódico ´a lo Ross´ con filtros Motown, psychogarage, progresivo, mantras, dance-punk neoyorkino o cualquier cosa que te puedas imaginar€ Creo que hay de todo, o al menos eso me parece a mí. Y no sé cuándo podré publicarlo; se me agotó el presupuesto, y, según la filosofía punk, tendría que esperar y recuperarme.