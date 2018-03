Success Metalcore Weekend: en el epicentro del 'moshing'

Success Promo presenta un plan que entusiasmará a los aficionados al metalcore: un festival de dos días. Un total de diez bandas, cinco por día, convertirán el local en el epicentro estatal del ´moshing´ (es un tipo de danza en donde sus participantes saltan, hacen acrobacias y chocan violentamente unos con otros al ritmo de la música) durante dos intensas jornadas. La primera de ellas estará encabezada por los asturianos Teksuo y los gallegos Outlines, en un cartel que completan los albaceteños No Drop For Us, los brugaleses Nightshot y los murcianos Impulses. Un auténtico recorrido por el metalcore estatal más alternativo en un evento que es simplemente irrepetible.

La segunda jornada del Metalcore Weekend que nos ofrece Success Promo no baja un ápice de intensidad. Si el primer día la propuesta musical cruzaba el país en diagonal, esta segunda jornada tiene sabor mediterráneo, con los barceloneses Against The Inspiration y los murcianos A Promise To The Fallen, encabezando un cartel que completan los valencianos Retrace The Lines, los alicantinos King Rotten y Awake & Undead. La resistencia física del público será puesta a prueba: no todo el mundo aguanta dos días y diez intensos conciertos de metalcore repletos de pogos en la pequeña sala del piso superior de Garaje Beat Club.