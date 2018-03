Pablo López, historias que buscan ser escuchadas

Pablo López ha regresado a los escenarios con el tour Santa Libertad para presentar en directo Camino, fuego y libertad, su nuevo trabajo. El álbum incluye once temas, compuestos, grabados y producidos entre Inglaterra, Los Ángeles, Madrid y Barcelona y que se antoja como el disco más íntimo y emocional de su carrera, protagonizado por historias que buscan ser escuchadas pausadamente de principio a fin. Grabado y producido por Kim Fanlo, cuenta con colaboraciones de arreglistas y músicos, como Aaron Sterling, The London Metropolitan Orchestra –conducida por Andrew Brown– o Patxi Urchegui en la sección de vientos. Sin duda, el proyecto más ambicioso del de Fuengirola.

Así, 2018 puede ser el año de la consagración definitiva del autor malagueño, antiguo concursante de Operación Triunfo –cuando ganó Virginia Maestro–, y el último de los alumnos de la Academia de TVE en desarrollar una carrera musical con resultados reseñables; aunque el camino no ha sido fácil para él, que llegó a arruinarse tras su paso por el programa.

Superada esta etapa, y ascendiendo ya con su tercer disco al cielo de los artistas para todos los públicos, saltó a la fama como miembro en el grupo Niño Raro, con el que sacó tan solo un elepé (Treintaytres, autoeditado en el año 2010) antes de que su paso por la televisión le cambiara para siempre la vida. De hecho, su gira Santa Libertad, que esta noche llega a El Batel de Cartagena, está agotando localidades en la mayoría de sus destinos; y la ciudad portuaria no ha sido una excepción.