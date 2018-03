Wyoming: "Antes existía la profesión de músico, no de famoso"

Se llama José Miguel Monzón y le dicen ´El Gran Wyoming´. El polifacético artista es uno de esos personajes que cualquier español reconocería por la calle (bueno, con la melena que lucía en Paracelso igual no). Humorista, escritor, médico, periodista, actor, columnista€ y, por supuesto, alma de rock and roll. De lunes a jueves se asoma a nuestros televisores desde El intermedio –antes lo hizo desde Caiga quien caiga y otros muchos programas–, y los fines de semana se va de ´bolo´ con Los Insolventes, con los que mañana ofrecerá en la REM un espectáculo que lleva de gira más de ocho años. Wyoming comparte con ellos la pasión por subirse a un escenario para interpretar grandes clásicos, desde Chuck Berry y The Who, hasta los Ramones o Leño.

Frank Zappa se preguntaba: «Does humor belong in music (´¿El humor cabe en la música?´)?», El Gran Wyoming, que se ha caracterizado por ser un ácido crítico social, tiene la respuesta.

Lo de salir de bolos, ¿es una terapia personal o está la cosa muy malita con lo de las pensiones y hay que sacarse un extra?

Más lo primero. Efectivamente es una terapia personal, porque durante la semana estamos todo el día echando un vistazo a la realidad, que es bastante traumatizante, y para evitar ese fenómeno que los técnicos llaman "de transferencia": los psicólogos se tienen que psicoanalizar a su vez, porque reciben mucha información chunga que les ensucia el disco duro, y a mí me pasa un poco lo mismo. Con esto me limpio y vengo nuevo el Lunes otra vez.

10 años con el mismo tour; la gira interminable, como diría Dylan. ¡No tocarás los mismos temas siempre!

No, no, vamos cambiando el repertorio, metiendo nuevos temas€ A veces recuperamos alguno que hace€, yo qué sé, 8 años que no tocamos. Decimos: "Vamos a tocar aquel, que estaba muy bien". Vamos metiendo temas nuevos para que no sea esto un suicidio.

Creía que ibas a decir que a veces recuperáis temas de cuando Paracelso, pero no€

Los hemos tocado también, pero los dejamos, no sé por qué; se van cayendo por el camino y ya se quedan ahí.

En este caso, hacéis un repaso por la historia del rock and roll, o algo así. Una apuesta segura; eso no falla. ¿Quién no falta en el repertorio?

Vamos quitando€ Por ejemplo ahora no hacemos ninguna de los Rolling. De los Beatles antes tocábamos más€ Pero nos vamos manteniendo; cuando quitamos una canción de una época, digamos que la suplimos por otra de aquel mismo entorno para que no nos quede todo ni muy contemporáneo ni muy clásico.

¿El repertorio abarca desde los 50 hasta el presente?

Sí, prácticamente. Desde finales de los 50 – principios de los 60 hasta nuestros días.

¿Qué es lo más reciente incorporado?

Lo último que hemos incorporado, porque íbamos a tocar en el País Vasco varias veces, es una canción de Barricada, "Blanco y Negro". Luego hemos metido otra para sustituir una de las antiguas: "You got it" de Roy Orbison.

Esa es más clásica que la de Barricada, aunque la de Barricada es contemporánea hasta cierto punto.

Sí, esa la metimos€ Si de repente vamos a ir a tocar a Galicia, pues decimos: "Coño, vamos a tocar un tema de Siniestro, o de €"

Si venís a Murcia, ¿qué metéis?

Ah pues € Ahí me has pillao (risas). No lo hacemos siempre. Lo que pasa es que íbamos al País Vasco, teníamos que tocar en dos festivales, el BBK y el Azkena, y, efectivamente, ya sabes que lo local gusta.

¿También grabáis discos?

No, no creemos que tenga mucho sentido.

¿Ahora, o por lo que hacéis?

Por lo que hacemos. Como lo que estamos haciendo son versiones, yo no haría un disco de eso. Grabamos en su día, que está bastante bien grabado, un DVD en directo, y ahí lo tenemos. No sabemos qué hacer con ellos tampoco. Al principio lo vendíamos como merchandising, pero luego lo dejamos, porque perdíamos el dinero, perdíamos los DVDs €

Tú estabas al frente de la compañía discográfica 18 Chulos. ¿Qué ha pasado con ella? ¿La crisis se la llevó por delante? ¿Estáis en un stand-by?

Sí€ Es que no tiene mucho sentido, porque antes el sentido que tenía la compañía era coger a un artista que quería grabar, una persona desconocida que quería hacer un disco, una producción, meterse en un estudio y colocarlo en el mercado a ver qué pasaba, pero todo eso ya no tiene sentido porque no hay dónde llevarlo. Ahora te viene la gente con sus cajas de discos ya fabricados, pero nosotros como distribuidora no tenemos ningún interés, no es un negocio que nos interese, no tiene espacio, no sé€ La industria esta que antes era más sencilla, ahora no sé dónde ha ido a parar.

Ya metidos en harina, ¿cómo está el oficio de músico? ¿Cómo ve el estado de la música actual alguien que, como tú, lleva más de 30 años en esto?

Para mí el músico como tal está peor que nunca (en el sentido de los ingresos, cuidao). Los músicos no cobran dinero por tocar. Antes había una pirámide: estaba en la cima gente como puede ser Alejandro Sanz o Miguel Bosé€ Estos eran como el tope de la gama, pero debajo de esos estaban los músicos que iban con ellos de gira, y debajo de esos estaban los músicos de sesión que trabajaban en los estudios en las compañías discográficas, y debajo de esos estaba la gente que empezaba, que tocaba en bares. Pues todo eso ha desaparecido. Nadie puede vivir ahora de tocar en un bar, porque no le pagan.

Es más, aquí en Madrid los bares están cobrando por tocar; lo llaman "alquiler de escenario". Entonces el señor que tiene un local te cobra a ti un dinero por escenario, tú te encargas de que vengan tus amigos, te quedas con la entrada, que se la das al dueño del local y se queda con el dinero de la taquilla más la barra. Entonces, ¿el músico qué ve? Cero. Yo sin embargo vengo de un mundo donde por ejemplo estuve 8 años con el maestro Reverendo tocando en un bar, y vivíamos muy bien y nos pagaban bien, pero, como yo, los grupos. Luego incluso he tenido un local en Madrid que se llamaba El Café Del Mercado durante 10 años, donde teníamos prácticamente actuación diaria, ¡y pagábamos muy bien! Eso ha desaparecido totalmente. Ahora ya, o eres famoso por no sé qué arte de magia, o el resto del tiempo no te comes un colín. Absolutamente nada.

Y esto es un desastre, porque antes existía la profesión de músico, no de famoso. Cuidao, es que ahora como no seas músico famoso, no comes. No, no, la profesión de músico. Igual que existe la de ferretero, o la de tornero fresador. Pues existía. Y entonces un músico vivía de su trabajo, nada más. No tenía que ser famoso, sabía tocar su instrumento. Eso ha desaparecido totalmente.

O la profesión de trampero de Connecticut, por recordar alguno de tus pasos. No sé si podría imaginarme a Ana Rosa Quintana haciendo reguetón y ocupando los escenarios, por eso que dices de famosos.

No sé, la gente hace cosas para salir adelante y divertirse. Pues, oye, muy bien. La fama sirve para todo. Es como los prospectos que vienen en las cajas de Tampax. Tú te coges un prospecto y pone que sirve para montar a caballo, esquiar, hacer gimnasia, ballet€ Pues la fama lo mismo. Puedes hacer lo que quieras. Cuando eres famoso tienes todas las puertas abiertas para hacer cosas.

Es algo multiusos. En Plan "Expediente X", ¿por qué la música en España apenas tiene presencia en TV? ¿Ha desaparecido, la han hecho desaparecer?

Es un misterio, porque en el resto del mundo sigue teniendo la misma presencia que ha tenido siempre. La música y la TV siempre han ido unidas. Y la música y la radio. Parece que se ha hecho una cosa para la otra, y viceversa. En España todo se ha convertido en un reality. La música tiene cabida si está apoyada por un reality detrás. La música al final es como un complemento; lo que interesa es la historia de la gente que va a la academia, sus relaciones entre sí, pero la música como tal ha desaparecido, como ha desaparecido toda forma de cultura de la TV. Antes había un programa de gran éxito que se llamaba "A Fondo" los domingos por la noche; era en prime time y entrevistaban a gente como García Márquez, Jorge Luis Borges€ Imagínate, macho, esa gente ahora en televisión€ No dudaría la gente un segundo antes de hacer zapping. Han acostumbrado a la gente€ Yo creo que ha sido una acción deliberada de mucho tiempo: coger un instrumento que podría ser el mayor difusor de cultura de la historia y educar a la gente, y lo han apartado de todo eso para convertirlo en otra cosa. En un divertimento que se puede traducir en "cómo perder una hora en una hora". Parece hasta recomendable (risas).

Frank Zappa, una mente brillante que criticó con saña toda su vida a los enemigos de la libertad, empezando por su propio país, los EEUU, tuvo una notable presencia en la música y muchas frases célebres. ¿Algo en común con él, Gran Wyoming?

Hombre, a mí me parece un genio, ojalá tuviese cosas en común. Era un superdotado para la música y se dedicó a la música, que esto no siempre va unido, y se pasó toda la vida trabajando. Era un gran vocacional, con lo cual se juntaron los tres factores fundamentales. Dedicarse uno a aquello para lo que ha nacido, y además dedicarse sin descanso. Tiene una producción musical que yo creo que probablemente es de los mayores y mejores legados del siglo XX. Es brutal, y yo lo admiro muchísimo.

El vuestro es un espectáculo, además de muy respetable, que trata de mezclar el rock con el humor. ¿Cómo se lleva? Algunos cantantes de rock son muy serios.

En general los músicos no son muy dados a hablar porque no es lo suyo, y además no lo intentan, se sienten cohibidos. Durante sus shows cantan una canción detrás de otra y punto, se limitan a exponer su arte, que es lo que les hace felices. En mi caso hablo de vez en cuando, según los conciertos. Hay conciertos que estoy más callado, y otros que me vengo arriba, me pongo a contar una historia, y si me está haciendo gracia porque me la estoy inventando, la estiro un poco€ Hay un disco de Zappa en directo que precisamente se titula "¿Tiene cabida el humor en la música?"; todas sus canciones estaban hechas desde el humor y desde la sátira, nunca hizo una canción en serio, "mostrando su corazón" para entendernos. Jamás.

Ahora que la censura, como sabes, campa a sus anchas, ¿qué te parece que compañeros tuyos de gremio, como César Strawberry, Javier Krahe en su momento, o, más recientemente, Valtonyc tengan problemas con la ley? ¿Es más peligroso por ejemplo hacer una coña sobre la monarquía que sobre Mahoma?

Es un termómetro de por dónde van los tiros. Esta restricción ya empezó, lo que pasa es que fue con personajes anónimos: aquel famoso caso de los titiriteros, dos muchachos que estaban haciendo títeres en la calle. Precisamente el malo de la función llevaba una pancarta tamaño tarjeta de crédito con "ALKA ETA". Era el malo, que utilizaba eso para extorsionar. Pues estos señores acabaron en la cárcel, y se publicitó como que habían desplegado una pancarta a favor del terrorismo.

Todo esto se sabía que era falso desde el principio, pero, claro, como nadie había visto la función, y nadie se quería posicionar también por miedo, todo el mundo condenó aquellos hechos, aunque en algunos casos decían que les parecía excesivo. Aquello fue una detención absolutamente ilegítima, ilegal, saltándose la ley, y estas personas no tenían ningún amparo. Y ahí empezó todo. Esto es un termómetro, y han ido dando pasos adelante simplemente para mandar avisos a navegantes y decir a la gente: "Aquí vais a andar al toque del clarín, o esto es lo que os espera". Aunque luego te den la razón, como en el caso de la gente que quemó unas fotos de los reyes en público, que en Europa no solo les han absuelto, sino que han hecho que el estado les indemnice, el aviso ya está dado, porque nadie quiere líos.

Aunque ganes tú al cabo de 10 años en Europa, todo el trayecto que te han hecho durante el camino te ha hundido la vida. Ahora también han absuelto a aquella mujer, que la inhabilitaron 10 años por hacer chistes de Carrero blanco. La condenaron, luego le quitaron la condena, ¡pero la inhabilitaron 10 años! Le habían destruido su carrera. Ahora han tenido que rectificar también, pero ya a esta persona le han jodido la vida, y esto no puede ocurrir en un país donde tenemos una constitución que ampara la libertad de expresión. Solamente el año pasado hubo 36.000 personas multadas por manifestarse en la calle: ¡esto es totalmente nuevo! Es un derecho constitucional, y ahora como el simple testimonio de un policía es suficiente€. Eso solo pasa en los países totalitarios. En un estado de derecho no puede ocurrir que un policía te señale con el dedo y ya estés condenado. Eso no puede ocurrir de ninguna manera.

El Gran Wyoming ha ido también con la cruz a cuestas, nunca mejor dicho€ ¿Tenéis un abogado que os asesore y que os advierta sobre las líneas rojas a no sobrepasar en el Intermedio?

No, porque ya somos muy cautos. Todas las denuncias que hemos tenido nos han llovido de sitios que realmente son ellos los que deberían estar en entredicho desde el punto de vista de la justicia: asociaciones o de extrema derecha radical absurda, o, como en este último caso, una asociación que creo que se llama "Amigos de la cruz de los caídos"; yo no sé qué coño es eso. La cruz de los caídos es un símbolo que representa al fascismo. Son ellos los que se sitúan fuera de la constitución, no nosotros.

No hemos tenido nunca problemas con gente normal. Siempre han sido cosas radicales que nuestra justicia, de forma un tanto extraña, interpretando la ley de forma torticera, entiende que si no se hace, a estos señores se les deja sin la tutela judicial efectiva, pero esto es ridículo. Es como si yo presento una denuncia diciendo que el presidente del gobierno vende droga en la puerta de los colegios, y le procesan para no dejarme a mí sin el derecho de ejercer la ley. ¡Es tan ridículo€! Pero es así. Te diré otra cosa: todos los perseguidos, los condenados, tanto raperos como tuiteros, son todos del mismo signo. Esto también habría que hacerlo mirar un poquito.

Con el tema catalán optasteis por iniciativas como la de la campaña "Amigos para siempre". ¿No habéis pensado también hacer una versión del rock de la cárcel con Puigdemont de prota?

Pues no estaría mal. Incluso para un musical daría, porque, según en qué galería te metas, hay de todo: desde cómo hacerse rico en los negocios hasta€ En fin, hoy en la prisión tenemos a lo más granado de los representantes de la sociedad, lo cual dice bastante de la sociedad en la que vivimos.

¿Es preferible reír que llorar, como diría Peret?

Por supuesto, pero si toca llorar tampoco pasa nada. Es peor reprimir el llanto. Eso sí que es chungo, porque te causa luego úlceras de estómago.

Algunas veces hemos oído decir que Murcia es el nuevo Lepe. Por cierto, ¿te han invitado mis paisanos, los vecinos del soterramiento, a tocar en las vías?

Ojalá. Pero Murcia no es el nuevo Lepe. Es una coña que hacen en el programa por coger estereotipos de una forma de hablar. ¡Que conste que no digo esto porque vaya a Murcia! ¡Además voy con frecuencia! Es una coña que no me hace especial gracia. No tiene que ver con el tópico de los leperos, sino con esa forma de hablar característica que a mí me choca, desde luego.

Tú que eres médico, ¿crees que el humor es una gran terapia para sobrevivir a la realidad que nos rodea?

Yo creo que sí. Desde el punto de vista de la medicina, desde luego; eso ya está visto. Tanto el humor como el orgasmo prolongan la existencia. También, a título personal, el que tenga capacidad de reírse de sí mismo y tener sentido del humor, desde luego va a vivir mucho más tiempo y mucho mejor, eso fuera de toda duda.

¿Te puedo hacer una pregunta incómoda, que tú sueles dar cancha?

Sí.

¿Cómo es que siendo millonario y teniendo tantos pisos como tienes, pasas los fines de semana con los Insolventes en lugar de irte a Marbella? ¿Qué tendrá Marbella, qué tendrá la costa?

Es que no me va a mí ese rollo, simplemente. Soy muy parecido a cuando ganaba menos dinero. De todas formas, lo de los pisos, ya llevo 60 y tantos según Internet. Ojalá eso se pudiera materializar de alguna manera. Además, lo gracioso de los pisos es que los bancos los han expropiado y yo los he pillado en plan rapiña.

Como en el Monopoli.

Sí, soy gente mala. Para mí es como si te toca la lotería de repente. Tú piensas de una manera, crees en Dios, vas a tus procesiones; de repente te toca la lotería y te conviertes en otro. ¿Por qué? Mis ingresos no han cambiado mi forma de ser. Si no, según la óptica de los que piensan así, yo tendría que ser un ultrafascista y dedicarme a montar negocios para explotar a los trabajadores. Pues no. No está en mi naturaleza esa cosa. Yo lo siento mucho por defraudar esas expectativas.

Un empresario de derechas votante del PP a muerte y que defiende una serie de ideas, de repente cierra la fábrica porque se arruina€ ¿Y se hace de Podemos? Pues yo lo veo una gilipollez como una casa. El que es facha nace y muere facha, y el que no, pues no, y esto no tiene que ver con los ingresos, pero entiendo que la gente que lo dice lo dice para intentar molestarme. No. Lo único que hacen es indicarme que voy en el buen camino.